Donald Trump empieza fuerte. El futuro presidente de Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a China a partir del 20 de enero, primer día de su segundo mandato presidencial, sino frenan la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo.

"He tenido muchas conversaciones con China sobre las enormes cantidades de drogas, en particular fentanilo, que se envían a los Estados Unidos, pero sin resultado. Los representantes de China me dijeron que instituirían su pena máxima, la muerte, para cualquier traficante de drogas que fuera sorprendido haciendo esto, pero, lamentablemente, nunca lo hicieron y las drogas están llegando a nuestro país, principalmente a través de México, a niveles nunca vistos antes", ha explicado Trump en su propia red social, 'Truthsocial'.

"Hasta que dejen de hacerlo, le cobraremos a China un arancel adicional del 10%, además de cualquier arancel adicional, sobre todos sus numerosos productos que ingresen a los Estados Unidos de América", ha añadido, para justificar la imposición de aranceles al gigante asiático.

Además, Trump ha explicado que "como todos saben, miles de personas están cruzando México y Canadá, trayendo crimen y drogas a niveles nunca antes vistos. En este momento, una caravana que viene de México, compuesta por miles de personas, parece imparable en su búsqueda por pasar por nuestra frontera actualmente abierta".

Por este motivo, ha indicado que "el 20 de enero, como una de mis primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre TODOS los productos que ingresan a los Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas".

El futuro presidente ha señalado que "¡este arancel permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales detengan esta invasión de nuestro país! Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absolutos de resolver fácilmente este problema que lleva latente desde hace mucho tiempo. Por la presente, exigimos que utilicen este poder, y hasta que lo hagan, ¡es hora de que paguen un precio muy alto!".

LA RESPUESTA DE CHINA Y CANADÁ

La respuesta de China no se ha hecho esperar. "La cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es de naturaleza mutuamente beneficiosa. Nadie ganará una guerra comercial o una guerra arancelaria", ha explicado Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en EEUU.

Sobre el tráfico de fentanilo, ha añadido que "las autoridades antinarcóticos de China y Estados Unidos han reanudado la comunicación regular desde la Cumbre de San Francisco", cuando Joe Biden y Xi Jinping acordaron reforzar la vigilancia sobre el tráfico de esta peligrosa droga.

Por su parte, según publica 'Bloomberg', el presidente de Canadá, Justin Trudeau, ha llamado a Trump para explicarle que la inmigración ilegal entre ambos países es minúscula en comparación con la frontera mexicana.

Además, la viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, y el ministro de Seguridad Pública, Dominic LeBlanc, han señalado que trabajan diariamente para detener el “tráfico de fentanilo procedente de China y otros países”.

LA VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS

En una primera valoración, los expertos consideran que el anuncio de Trump es una táctica para negociar con estos tres países, sus principales socios comerciales, desde una posición de fuerza.

Durante la campaña, el dirigente ya anunció su intención de imponer aranceles del 60% a los productos chinos, por lo que este primer anuncio puede ser acompañado de otras nuevas tarifas en el futuro.