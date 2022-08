Nueva baja en Ciudadanos. La formación naranja no deja de perder 'caras', además de votos, en los últimos tiempos. Ahora ha sido Ignacio Aguado el que ha anunciado que se va. Ha presentado su baja como afiliado del partido tras 9 años de militancia, como él mismo ha explicado, y lo ha hecho por la "huida hacia adelante" que en su opinión ha emprendido el partido que dirige Inés Arrimadas.

En una nota publicada en sus redes sociales, Aguado enumera las razones que le han llevado a tomar esta decisión. Recuerda que hace más de dos meses pidió la dimisión de toda la Ejecutiva nacional de Cs y la convocatoria de un Congreso Extraordinario ante los "nefastos resultados electorales" cosechados en Andalucía, tras el descalabro electoral que la formación había vivido anteriormente en Cataluña, Madrid o Castilla y León.

"Entendía en junio y entiendo hoy que las sucesivas debacles electorales eran motivo más que suficiente" para ello. Sin embargo, ninguna de las dos cosas se ha producido. "Al contrario, la dirección del partido ha decidido emprender una huida hacia adelante, que no comparto, disfrazada de una refundación en la que no creo", apunta el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Un duro dardo que lanza a Arrimadas, pero que no se queda solo ahí. Aguado continua explicando que el problema, a su juicio, "no son ni las ideas ni los principios fundacionales de Ciudadanos, sino la ausencia total de estrategia, el desgaste de la marca y la falta de un liderazgo capaz de volver a ilusionar a los votantes". Algo para lo que no hace falta una refundación, sino un Congreso, destaca.

Como dice, "aun suponiendo que fuera necesaria una refundación, ésta tendría que ser impulsada por una nueva Ejecutiva y no por la misma que lleva tres años encadenando un fracaso electoral tras otro".

"Me doy de baja como afiliado con una enorme pena, pero también con la cabeza alta", recuerda Aguado tras señalar que hace año y medio que dejó todos sus cargos en el partido. "Mi paso por Ciudadanos acaba hoy pero mi amor por España y mi empeño por legar a mi hijo un país de ciudadanos libres e iguales seguirán vivos para siempre", concluye.