Abascal se ensaña con el PSOE: "en Vox no hay corruptos ni maltratadores"

La exhumación de los restos de Franco es la "excusa para enfrentar a los españoles"

El encuentro multitudinario que ha tenido lugar en la plaza de toros de Vistalegre de Madrid, y que ha congregado a más de 13.000 personas, ha sido calificado por el líder de Vox, Santiago Abascal, como "un signo de fuerza" y ha recordado que los suyos son "determinantes" en el mapa político de España. El PSOE ha sido el blanco fácil del líder de Vox, al que ha acusado de querer "tapar sus vergüenzas", y recalcó que "en Vox no hay asesinos, no hay maltratadores, secuestradores y corruptos".

Desde un psicodélico escenario situado en el centro del foso, los portavoces de Vox han recibido largas ovaciones con cada mención al equipo de Pedro Sánchez, al que ha querido atacar con asuntos sensibles como el delito de malos tratos por el que está condenado el presidente del PSOE vasco, Jesús Eguiguren,

También ha culpado al jefe del Ejecutivo de utilizar la exhumación de los restos de Franco como excusa para enfrentar a la sociedad española, y denunció que el traslado de los restos del dictador español responde a un claro objetivo: "reescribir la historia y derrocar a Felipe VI".

Abascal también criticó que el Gobierno defienda "desenterrar a un muerto" en contra del criterio "de su familia". "El totalitarismo no deja ni descansar a los muertos", afirmó antes de señalar que ningún español "quiere obligar al que tiene al lado a sus abuelos" que lucharon en ambos bandos.

PSOE CON HISTORIA CRIMINAL

En su saña incesante contra el PSOE, el líder de Vox aseguró que "la historia del PSOE es una historia criminal", e insistió en que "España merece nuestra ambición. Hemos venido a representar a una mayoría patriótica". Con un tono alto, Abascal pidió "no conformarse" y dijo que "tenemos el deber de convencer a mucha más gente, pero no queremos el poder por el poder, no como ese presidente sin escrúpulos (en referencia a Sánchez)". Vox quiere el poder, dijo su líder, para defender a España "de sus enemigos".

Por otra parte, Abascal quiso quitarle al cambio climático: "Yo no sé si hay una emergencia climática, pero creo que es una trampa del machismo cultural", sostuvo, y aseguró que antes que la lucha contra el cambio climático, hay que luchar contra "la emergencia social y nacional" que a su parecer hay en España. "Esto no lo va a resolver el PSOE, ni un pacto con el PP", aunque "a Sánchez le vale todo". "En Vox no pactaremos con el partido de historia criminal", concluyó.

Otra de sus presas fue el PP: "Que se retiren ellos, que no sirven para nada". Y se centró en Casado para atacarle con su nuevo look: "se deja barba para parecerse de nuevo a Rajoy".