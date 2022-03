Las inversiones están expuestas a la incertidumbre mundial general provocada por la guerra en Ucrania. También las de los planes de pensiones. ¿Tendrían que preocuparse por sus ahorros los que tengan abierto uno de estos productos? Todo depende del tiempo que quede para jubilarse.

La guerra en Ucrania está desconcertando a los mercados bursátiles mundiales, lo que tiene implicaciones para el valor de los planes de pensiones. Inicialmente, la preocupación entre los ahorradores de pensiones era que no querían invertir en empresas rusas, "pero esta medida basada en principios no aislará el valor de nuestros fondos de pensiones del impacto de la guerra en el mercado de valores mundial", explican desde Interactive Investor.

Destacan que, "incluso con una exposición mínima a la economía rusa, las inversiones en planes de pensiones están expuestas a la incertidumbre mundial general provocada por la guerra, porque se invierte en activos que abarcan los mercados bursátiles mundiales". Y es que "la guerra en Ucrania tiene consecuencias para los mercados bursátiles mundiales, lo que a su vez podría afectar al valor de los fondos de pensiones", apunta la jefa de Pensiones y Ahorros de Interactive Investor, Becky O'Connor.

¿Habría que preocuparse? “Para quien le queden años para la jubilación esto no debería ser demasiado preocupante: es posible que les queden décadas para que los mercados se recuperen lo suficiente como para restaurar el valor de su pensión. Es más preocupante para las personas cercanas o jubiladas. Pero la importancia que tendrá para las personas mayores depende de una serie de factores, incluida su exposición individual a las acciones globales", dice.

"El resultado final para cualquier persona ahora, independientemente de lo que haya hecho o no para detener las pérdidas, es no entrar en pánico. Si no necesita vender ahora y puede esperar para obtener un ingreso, es probable que sea recompensado con una recuperación en los valores, cuando llegue. Esto es más importante para los jubilados o personas cercanas a la jubilación que nadie", añade.

Así, si ya se está jubilado o cerca de hacerlo, "recuerda que una pérdida no es una pérdida hasta que vendes. Si su fondo de pensiones se ha visto afectado y aún no necesita el dinero, no tiene que sacar nada. Puede dejar su dinero durante el mayor tiempo posible para dar tiempo a que su valor aumente nuevamente", recomienda. Mientras, "si está trabajando y le faltan varios años para jubilarse, no hay necesidad de responder a las condiciones actuales del mercado, ya que le quedan años para compensar las pérdidas experimentadas en los primeros meses de este año".

En ambos casos, destacan que "si preocupa específicamente la exposición a Rusia, puede ponerse en contacto con su gestor para obtener una lista de sus participaciones y cuáles son sus planes para las participaciones rusas".