Los españoles mayores de 55 años dicen estar satisfechos con su edad de jubilación, pero no se preocupan demasiado por este momento al no planificarlo con antelación. La gran mayoría lo deja para última hora y, aunque consiguen ahorrar, no lo destinan a productos enfocados para el fin de su etapa laboral. El 76% de la población sénior no tiene contratado ningún plan de pensiones.