El nuevo Ayuntamiento de la ciudad ha anunciado que cambiará las reglas de Madrid Central

Cambian las reglas. Ahora que parece que los conductores empezaban a acostumbrarse a las restricciones en las zonas afectadas por Madrid Central, llega el nuevo Ayuntamiento y anuncia que modifica las normas. A partir del primer trimestre del año que viene, Madrid 360 será su nombre y supondrá que algunos vehículos ahora vetados podrán volver a circular.

Aunque la mayor parte de las medidas que contiene esta nueva estrategia se implementarán progresivamente, una de las que afectará directamente a los propietarios de ciertos automóviles es la de abrir el acceso de toda la zona a los coches con etiqueta medioambiental C, es decir, los de gasolina posteriores a 2006 y los de diésel de después de 2014. Eso sí, siempre que en ellos vayan como mínimo dos ocupantes. Aquellos sin distintivo o con pegatina A, los diésel matriculados antes de 2006 y los gasolina previos a 2000, tendrán la entrada prohibida.

Tanto los B como los C sólo podrán estacionar en aparcamientos. Además, los vehículos ECO o cero emisiones, que hasta hora contaban con un máximo de dos horas para estacionar libremente, a partir de la entrada en vigor no tendrán límite a cambio de una rebaja del 50%.

Madrid 360 también incluye otras novedades, como la peatonalización de la zona de Sol y su entorno

En cuanto a los vehículos sin pegatina, estará prohibido su estacionamiento dentro de la almendra central salvo para los residentes de un mismo barrio, que solo podrán aparcar en su zona. En 2022, tendrán prohibido el acceso y circulación dentro de la M-30 todos los de los no residentes en la ciudad. En 2023, se incluirá la prohibición de la circulación para los vehículos A de no residentes de Madrid también en la M-30. Un año después, ningún vehículo A de fuera de Madrid podrá circular por todo el término municipal, mientras que ya en 2025, ningún vehículo A, residente o no residente en Madrid, podrá circular por toda la ciudad.

Madrid 360 también incluye otras novedades. La peatonalización de la zona de Sol y su entorno, una medida susceptible de ser ampliada y que afectará la calle Alcalá hasta Sevilla, el tramo de Mayor, de Sol hasta Esparteros y Carrera de San Jerónimo hasta la plaza de Canalejas. ¿Y las multas? Diversas cámaras controlarán los diferentes accesos a la zona de bajas emisiones, a las que se sumarán controles aleatorios.

Los conductores que quieran transitar por la zona sin problemas pero no pueden hacerlo porque su vehículo no se lo permite puede vuelvan a plantearse la compra de uno nuevo pero descarten la idea al no poder permitirse este gasto. Sin embargo, en España hay una herramienta que puede hacer cambiar de opinión. Se trata de Carfy.es, que consigue que sus clientes ahorren unos 4.500 euros de media gracias a un método de búsqueda y comparación totalmente innovador en el sector de la automoción de nuestro país.