"Corta tus pérdidas" y deshaz tu posición. Fue el consejo que Jim Cramer dio a un inversor de Tesla en 2011, cuando la fabricante de Elon Musk cotizaba en 22 dólares por acción. "No tiene nada interesante, no me gusta el título", apostillaba. Ahora, se va a comprar un Model X. Eso si, empujado por su mujer.