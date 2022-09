Bien sea por olvido, por dejadez o por cualquier otra circunstancia, como no mirar un documento que solemos llevar siempre encima, uno de cada diez españoles cogemos el coche con el carnet de conducir caducado, según datos de AMV. Lejos de ser algo trivial, este hecho no nos exime de nuestra responsabilidad y podemos hacer frente a cuantiosas y numerosas sanciones si no renovamos nuestro carnet.

¿Cada cuánto tenemos que renovar el permiso de conducir? AMV recuerda que se puede renovar nuestro carnet de conducir hasta tres meses antes de que expire, lo que puede dar bastante para encontrar una fecha, un horario y un centro que se adapte a las necesidades de cada conductor.

En cuanto a su caducidad, depende del tipo de licencia o permiso. En circunstancias normales, estos los plazos de renovación para las licencias de ciclomotor, carnets de moto (AM, A1, A2 y A) y carnet B se renuevan cada 10 años hasta los 65 años; y a partir de esa edad, cada cinco años. Por otra parte, los permisos profesionales (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E) tienen un período de vigencia de cinco años hasta que el conductor no cumpla 65 años. Posteriormente, estos carnets deben renovarse cada tres años.

¿Cómo renovar el carnet? La buena noticia, recuerda AMV, es que no tendremos que examinarnos: solo será necesario pagar una tasa de 24,58 euros, que para los mayores de 70 años es gratuita, y superar un test psicotécnico. Además, es posible realizar la renovación tanto presencialmente, en un centro de reconocimiento de conductores, o una jefatura u oficina de Tráfico, como a través de Internet.

“Si se opta por la primera opción, en un centro asociado a la DGT, allí mismo podremos pasar el test psicotécnico y sus profesionales se encargarán de hacer todo el papeleo y realizarnos la foto que irá en nuestro carnet”, explican desde AMV.

De no ser así, el precio para hacer esta prueba psicotécnica suele oscilar entre los 40 y 60 euros dependiendo de la comunidad donde realicemos el test. Además, deberemos rellenar una solicitud escrita en un impreso oficial, pagar la tasa mencionada, acudir con el DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor y aportar una foto actual de 32 x 26 milímetros, reciente y en color.

Una vez completados los trámites, nos enviarán nuestro nuevo carnet a nuestro domicilio en un plazo de unos 90 días, aunque antes, nos entregarán uno provisional con una validez de tres meses. Dicho documento nos autoriza a conducir un vehículo a motor o un ciclomotor hasta que tengamos el definitivo.

Por otra parte, AMV indica que suspender esta prueba psicotécnica puede suponer la denegación de la solicitud de renovación. “Además de un informe negativo, padecer incapacidad visual o auditiva, enfermedades graves, crónicas o irreversibles, deficiencias en el sistema locomotor o incluso debido a una baja estatura, condicionan la renovación de una licencia o permiso de conducción”, añaden. Si es así, los candidatos han de presentar un informe médico favorable y se evaluará su situación en cada caso determinado.

En cuanto a las sanciones, estas son variadas, hasta para cuando el carnet no está caducado. No llevar encima el carnet de conducir nos puede suponer una multa de diez euros, llevarlo con datos erróneos, como haber cambiado la dirección, 80 euros, y circular en una moto para la que no tenemos permiso, como una de mayor cilindrada, nos puede costar una sanción de 500 euros y la pérdida de 4 puntos.

En el caso de tener el carnet caducado, actualmente, la sanción económica es de 200 euros. De igual manera, conviene ser consciente de que está tipificado como delito que se castiga con pena de prisión de tres a seis meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Por último, si somos culpables en un accidente de tráfico con contrario, nuestro seguro cubrirá la responsabilidad civil obligatoria frente a terceros, pero en una situación así, la entidad aseguradora podrá reclamarnos el importe indemnizado basándose en que ocasionamos un accidente con un permiso de conducción sin vigencia. En ningún caso cubrirá nuestros desperfectos aunque tengamos el vehículo asegurado a todo riesgo.