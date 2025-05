Sharecast / Martin Ceralde via Unsplash

Wall Street anticipa suaves compras este viernes tras el signo mixto del jueves. Esto, mientras los inversores siguen pendientes de la deuda de EEUU, que ha hecho subir las rentabilidades de los bonos, a medida que aumenta la preocupación después de que la Cámara de Representantes haya aprobado el proyecto de ley de reforma fiscal de Donald Trump.

En el cómputo semanal, y a falta de la sesión actual, los índices neoyorquinos van camino de finalizar una semana bajista, con el S&P 500 liderando las caídas (-2%), seguido del Dow Jones, que se deja un 1,9%, y del Nasdaq, que retrocede un 1,5%.

"Si bien el 'Gran Proyecto de Ley' de EEUU ha asustado a los mercados del Tesoro estadounidense esta semana, el aumento de los rendimientos de los bonos pareció presionar a los republicanos de la Cámara de Representantes a recortar el gasto, incluyendo Medicaid. El Presupuesto será debatido ahora en el Senado, lo que podría ejercer un papel aún más moderador, por lo que su costo podría ser mucho menor que el actual gigante de 3 billones de dólares", valora Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

Y es que, para la experta, los inversores están atentos al mercado de bonos en busca de señales sobre el sentimiento de riesgo.

"El problema es que, incluso si se aprueba en el Senado, aún debe pasar la prueba del mercado de bonos. Los inversores en bonos del Tesoro estadounidense se sienten cada vez más incómodos con la creciente deuda del país y podrían no estar dispuestos a financiar las ambiciones presupuestarias de Trump sin exigir mayores rendimientos", subraya Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Una opinión compartida desde Link Securities, donde explican que "la ley no termina de convencer a los inversores en los mercados de bonos, ya que no afronta las debilidades fiscales de EEUU, es decir, el elevado déficit público con el que ha venido trabajando la anterior Administración, por lo que no servirá para reducir el elevado nivel de endeudamiento del país, algo, por otra parte, muy similar a lo que viene ocurriendo en el resto de principales economías desarrolladas, con excepciones puntuales como la alemana".

Por ello, para los analistas de Bankinter, "la retórica arancelaria y la creciente desorientación con respecto al escenario macro empieza a extender la idea de que resulta muy difícil y arriesgado tomar ninguna decisión de inversión de medio/largo plazo, así que sólo se juega el muy corto plazo".

Y más, en un viernes sin referencias y con Wall Street cerrado el lunes por el Día de los Caídos (Memorial Day), lo que hará que muchos inversores en este mercado aprovechen y se marchen de vacaciones antes del cierre de la sesión. "Nadie querrá irse largo de riesgo este fin de semana de 3 días", enfatizan estos estrategas.

ACUERDOS ARANCELARIOS

Pero más allá del mercado de deuda, los inversores no se olvidan de la política comercial de Trump. En este sentido, EEUU y China han acordado mantener abiertas las líneas de comunicación, lo que muestra una continuidad en el compromiso a alto nivel mientras ambas potencias trabajan en un acuerdo arancelario.

Así, el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Ma Zhaoxu, y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, han mantenido una llamada en la que han intercambiado puntos de vista sobre una serie de temas clave.

Con todo, y a pesar de que la conversación no ha logrado avances en las negociaciones comerciales en curso, es una "señal positiva" para los analistas, que ven ella que "el canal de comunicación establecido en Ginebra está funcionando".

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Intuit sube un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras batir expectativas con sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2025 (finalizado el 30 de abril) y elevar previsiones.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,62% ($60,82) y el Brent cede un 0,60% ($64,09). Por su parte, el euro se aprecia un 0,50% ($1,1336), y la onza de oro sube un 0,93% ($3.325).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,521% y el bitcoin pierde un 0,46% ($110.958).