Sharecast / Sophie Backes via Unsplash

Wall Street anticipa suaves ganancias del 0,10% este miércoles tras las compras del martes. Los inversores siguen atentos a las negociaciones comerciales entre EEUU y sus socios. Esto, en un momento de máxima tensión entre Washington y Pekín, y en el día en el que entra en vigor el aumento arancelario al acero y al aluminio.

Y es que Donald Trump ha cumplido con su amenaza y ha firmado la orden ejecutiva que duplica las tasas a las importaciones de acero y aluminio, elevándolos del 25% al 50%. Una medida que la Casa Blanca justifica en que las tarifas actuales "no han logrado asegurar niveles sostenibles de producción nacional para cumplir con las necesidades de defensa del país".

A todo ello hay que añadir que el presidente de EEUU ha reconocido, a través de una publicación en su red social Truth Social, que su homólogo chino, Xi Jinping, es "muy duro", y que resulta "extremadamente difícil" alcanzar un acuerdo con él. "Me gusta el presidente XI de China, siempre me ha gustado y siempre me gustará, ¡pero es MUY DURO Y EXTREMADAMENTE DIFÍCIL PARA HACER UN ACUERDO!", ha escrito Trump.

"El Gobierno de EEUU ha dado de plazo hasta hoy a sus socios para que presenten sus mejores ofertas en materia comercial, intentando de esta forma acelerar el proceso, ya que la fecha límite para alcanzar un acuerdo expira el próximo 9 de julio, con la excepción de China, cuyo plazo es algo mayor", explican en Link Securities.

"Será una sesión de trámite, salvo que empiecen a salir noticias sobre las propuestas arancelarias de cada país y Trump haga gala de su incontinencia verbal. O bien si se pone nervioso porque China no le haga mucho caso con respecto a esas conversaciones que unilateralmente ha dicho que van a mantener esta semana. Porque lo imprevisible se ha vuelto habitual", comentan en Bankinter.

INTENSA AGENDA MACRO

En cuanto a la agenda macro, este miércoles se dará a conocer el dato de empleo privado de mayo que elabora la consultora ADP y para el que se espera muestre un incremento de 115.000 nuevos puestos de trabajo desde los 62.000 de abril.

También se publicarán el PMI y el ISM servicios de mayo, que se prevé se mantengan en línea con los del mes anterior; así como el Libro Beige de la Fed.

"Unas cifras sólidas podrían impulsar nuevas ganancias, mientras que las cifras débiles podrían desencadenar un retroceso. O quizás no. Los mercados parecen tener sus propios planes, y el temor a perderse un posible repunte parece suficiente para alimentar el optimismo, independientemente de lo débiles que sean los pronósticos o los datos", afirma Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Con todo, el plato fuerte llegará el viernes con el informe de empleo oficial de mayo, que centrará la atención de los inversores.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, HP sube un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de batir expectativas con sus resultados del segundo trimestre fiscal 2025.

En el lado contrario, CrowdStrike se desploma un 7% en el 'premarket' tras decepcionar con sus débiles previsiones de ingresos para el trimestre en curso.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,30% ($63,60) y el Brent avanza un 0,32% ($65,84). Por su parte, el euro se aprecia un 0,10% ($1,1381), y la onza de oro gana un 0,19% ($3.383).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,456% y el bitcoin pierde un 0,45% ($105.836).