Wall Street anticipa suaves ventas este miércoles tras las compras del martes, que permitieron al Dow Jones y al S&P 500 renovar máximos históricos. Durante esta sesión la atención del mercado estará puesta sobre múltiples referencias macro ya que, cabe recordar, la bolsa permanecerá cerrada el jueves por Acción de Gracias y el viernes abrirá solo media sesión ('Black Friday').

"EEUU es el primero en lo que respecta al desempeño del mercado de valores. El S&P 500 registró el martes su cierre récord número 52, e incluso el Nasdaq logró obtener ganancias, a pesar de que Dell y HP informaron de ventas más bajas debido a la débil demanda de PC", valora Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

"El récord del S&P 500 no está siendo impulsado por las grandes acciones tecnológicas, en cambio, el S&P 500 con igual ponderación, que excluye el efecto de los '7 Magníficos', ha superado al S&P 500 ponderado por capitalización de mercado durante la semana pasada, lo que es una señal de que el repunte del mercado de valores se está ampliando a medida que nos acercamos al final del año", añade la experta.

Por ello, Brooks considera que el 'Black Friday' será clave para impulsar al mercado en general. "Se espera que las ventas alcancen un récord y que se gasten más de 270.000 millones de dólares en Estados Unidos solo este fin de semana. Los analistas esperan un fin de semana récord para las ventas minoristas. Si eso sucede, entonces podríamos ver un fuerte avance de las acciones de consumo discrecional hasta fin de año".

DEFLACTOR PCE, PIB...

Una de las referencias macro más destacadas será el deflactor de consumo PCE de octubre, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal (Fed). El consenso espera un repunte en la tasa general hasta el 2,3% desde el 2,1% del mes anterior; mientras que para la variable subyacente prevé un leve incremento desde el 2,7% hasta el 2,8%.

El dato será muy relevante para la próxima reunión de tipos de la Fed, que tendrá lugar el 18 de diciembre, y para la que el mercado descuenta, con una probabilidad del 66%, según la herramienta FedWatch de CME Group, que llevará a cabo otro recorte de 25 puntos básicos.

En este sentido, las últimas actas del banco central estadounidense han puesto de manifiesto que los tipos seguirán bajando "gradualmente". "Las actas sugieren que la Fed está siguiendo un camino cauteloso en cuanto a los recortes de tipos, pero si la economía continúa moviéndose en línea con sus expectativas, entonces sería apropiado reducir las tasas gradualmente", explica Brooks.

La agenda económica también incluye el PIB del tercer trimestre, que se prevé se mantenga en el 2,8%, y los datos de paro semanal, que se estima se sitúen en línea con las solicitudes de los siete días previos.

"Una cifra de crecimiento relativamente fuerte y una reducción de las presiones sobre los precios en el último trimestre serán bienvenidas, pero un fuerte crecimiento de las ventas y un posible repunte del PCE básico exigen cautela", avanza Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"Sigo creyendo que recortar primero y ver qué pasa no es la mejor estrategia cuando los datos económicos siguen siendo sólidos. Pero no soy el presidente de la Reserva Federal. Si los datos de inflación no sorprenden al alza, los inversores seguirán respaldando otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre y esto último podría conducir a una corrección a la baja del dólar estadounidense y a un repunte de las principales divisas", agrega.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Dell Technologies se hunde más de un 12% en el 'premarket' de Wall Street tras decepcionar con sus previsiones para el próximo trimestre.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,54% ($69,14) y el Brent avanza un 0,48% ($73,16). Por su parte, el euro se aprecia un 0,30% ($1,0518), y la onza de oro gana un 1,05% ($2.674).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,261% y el bitcoin suma un 2,57% ($93.593).