Wall Street anticipa más compras este jueves a la espera de un acuerdo comercial "importante" con "representantes de un país grande y altamente respetado". A esto se suma el inicio de las conversaciones con China, mientras los inversores siguen desgranando los mensajes de la Reserva Federal (Fed).

De hecho, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha emplazado a los medios de comunicación, a través de su red social, Truth Social, a una conferencia de prensa a las 10:00 horas de Washington DC (16:00 horas en España) para anunciar un "acuerdo comercial importante, con representantes de un país grande y altamente respetado". "¡¡¡EL PRIMERO DE MUCHOS!!!".

Los expertos creen que se trata de Reino Unido, ya que ambos países han negociado la posibilidad de reducir los aranceles británicos sobre automóviles y productos agrícolas estadounidenses, así como eliminar los impuestos británicos sobre las empresas tecnológicas de EEUU.

"Se espera que esta tarde el presidente Trump anuncie el primer gran acuerdo comercial con un importante país, concretamente con el Reino Unido. De los términos del acuerdo creemos que los inversores podrán sacar conclusiones de cómo podría ser un acuerdo comercial 'tipo' con otras economías", dicen en Link Securities.

LA INCERTIDUMBRE DE LA FED

Por otro lado, el mercado también sigue analizando los mensajes lanzados por la Fed tras su última reunión de política monetaria en la que mantuvo los tipos de interés sin cambios y avisó del riesgo de estanflación.

"La Fed no tiene prisa por recortar y está esperando más claridad sobre la política gubernamental y su impacto en la economía. Nuestra expectativa es que el dilema estanflacionario eventualmente conducirá a una pausa en su ciclo de recortes", valoran los analistas de RaboBank.

"En un entorno en el que los aranceles pueden llevar a una mayor inflación, a la vez que reducir la actividad económica, el dilema es evidente. Ante la duda, la Fed no bajará los tipos, salvo que la desaceleración económica sea evidente", agrega David Macià, director de inversiones y estrategia de mercados de Creand.

De hecho, el presidente del organismo, Jerome Powell, ha dejado claro que no tienen "prisa" por recortar los tipos. "Debemos esperar y ver". Y es que, tal y como comenta Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, "no es Superman: no tiene una bola de cristal y no puede predecir cómo evolucionará la situación arancelaria, cómo reaccionarán otros países ni cómo se desenvolverá todo económicamente en EEUU".

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Arm se desploma un 10% en el 'premarket' de Wall Street tras decepcionar al mercado con sus débiles previsiones para el trimestre en curso en un entorno de tensiones comerciales que ha llevado a la compañía a mostrar cautela con la firma de nuevos acuerdos de licencia.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 1% ($58,66) y el Brent avanza un 0,85% ($61,64). Por su parte, el euro se deprecia un 0,11% ($1,1286), y la onza de oro cae un 1,36% ($3.345).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,314% y el bitcoin suma un 3,52% ($99.592).