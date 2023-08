Wall Street anticipa caídas del 0,5% después del rebote del lunes, que puso fin a una racha bajista de corto plazo para la renta variable americana. Este martes, los inversores vuelven a poner el foco en las tensiones del sector bancario.

Sobre todo porque la agencia Moody's ha recortado el rating de 10 bancos pequeños y medianos y ha señalado que podría rebajar la calificación de los principales prestamistas, incluidos U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street y Truist Financial, debido a las crecientes presiones sobre el sector.

La agencia ha cambiado a negativa la perspectiva de once grandes prestamistas, entre ellos Capital One, Citizens Financial y Fith Third Bancorp.

"Los resultados del segundo trimestre de muchos bancos mostraron crecientes presiones de rentabilidad que reducirán su capacidad de generar capital interno", ha apuntado la agencia en una nota para justificar su decisión.

Y ha añadido que "esto se produce cuando una leve recesión en Estados Unidos está en el horizonte para principios de 2024 y la calidad de los activos parece que va a disminuir, con riesgos particulares en las carteras de bienes inmobiliarios comerciales (CRE) de algunos bancos".

DEBILIDAD ECONÓMICA EN CHINA

China ha sido de nuevo protagonista porque ha publicado débiles datos económicos. Las importaciones del gigante asiático cayeron un 12,4% en julio, muy por encima de la caída esperada del 5%. Y las exportaciones del mismo periodo bajaron un 14,5%, también por encima de la bajada prevista del 12,5%.

En EEUU, se publicarán datos como la balanza comercial de junio y los inventarios empresariales del mismo periodo. Aunque las referencias más importantes serán el IPC de Estados Unidos (jueves) y el índice de precios industriales (viernes).

Desde Invesco, detallan que el proceso desinflacionista está en marcha. Así, la demanda ya se está ralentizando en muchas de las principales economías, las condiciones crediticias se están endureciendo y, sobre todo en EEUU, la inflación sigue ya una tendencia a la baja.

En su opinión, los tipos de interés están tocando techo en los mercados desarrollados, liderados por EEUU. Por ello, tras un rápido ciclo de endurecimiento, creen que la Fed se encuentra cerca del tipo terminal.

RESULTADOS EMPRESARIALES

En el capítulo de resultados empresariales, United Parcel Service (UPS), Eli Lilly y Under Armour publicarán sus cifras este martes; y el miércoles será el turno de Disney y Wynn Resorts.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo Brent baja un 0,8%, hasta 84,62 dólares. Por su parte, el euro se deprecia un 0,22%, hasta 1,0977 dólares.

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,02%, y la onza de oro cede un 0,2%, hasta 1.965 dólares. Por último, el bitcoin repunta un 0,3%, hasta 29.150 dólares.