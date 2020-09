Las empresas textiles que se dedican a la confección de uniformes escolares y demás materiales imprescindibles para la vuelta al cole han registrado este año una fuerte bajada de ventas. Esto se debe a la incertidumbre generada por la segunda ola de coronavirus que está viviendo España. Muchas familias, ante la posibilidad de otro confinamiento, han optado por no comprar uniformes para emplear ese dinero en otros bienes que puedan ser más útiles como un ordenador o una tablet.

A pesar de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, asegurara el pasado lunes que a día de hoy "no se haría un cierre definitivo de colegios" y que, en el caso de cerrar una escuela, se haría por la situación en la misma y no por la situación de la pandemia en nuestro país, el alarmante aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas ha creado una sensación de inseguridad entre los españoles que ha provocado una significativa caída de las ventas del material escolar.

Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel, ha señalado que: "En general, la bajada de ventas del sector textil en España este año 2020 se sitúa en el entorno del 70%. El sector ha perdido ya 8.000 millones de euros y hay en peligro muchas empresas y muchísimos puestos de trabajo. Entre 200.000 y 300.000. Según nuestros cálculos el 15% de los puntos de venta, unos 2.000, no han reabierto sus puertas pese al fin de las restricciones y están en serio peligro de cierre el 25% de tiendas del sector", unas 5.000, "si la tendencia actual se mantiene en otoño".

Por otra parte, ha alertado de un fenómeno que están sufriendo las tiendas que venden uniformes para los colegios: "Las personas están pidiendo que el plazo de devolución sea de más de un mes por si empieza el cole de manera presencial y a los pocos días se manda a los niños a casa".

Carmen Torres, la secretaria general de Fedecom (Federación Española de Empresas de la Confección) y Moda España, ha explicado que el consumo "será menor porque, aunque haya colegio presencial, no habrá actividades extraescolares, juegos en el patio, deportes, gimnasia, que están muy restringidos. Los niños y niñas podrán pasar con un uniforme y un chándal o unos zapatos y unas zapatillas todo el año porque tendrán un menor desgaste y eso lo van a notar mucho las empresas fabricantes y los comercios".

"Las producciones de uniformes de colegio se suelen hacer con mucho tiempo, normalmente entre enero y febrero para poder fabricar el tejido, confeccionar y después personalizar con escudos bordados etc. para poder entregar en el mes de junio, ya que muchas madres previsoras compran justo los últimos días antes de terminar el colegio y no dejarlo para septiembre, que suelen venir de las vacaciones económicamente más justos; además, algunos colegios, suelen tener promoción de descuento si lo compras antes, etc. Pero está claro que este año es diferente a todos", ha añadido Torres.

En España, cada vez hay más escuelas que requieren uniformes, con un aumento pronunciado de instituciones académicas públicas que esperan que sus estudiantes los usen. Según el último informe realizado por el comparador bancario iAhorro con datos de 301 colegios de toda España, este año, el precio medio de los uniformes que se pueden comprar en los establecimientos comerciales, personalizados o no por el centro, registró un aumento casi imperceptible, de solo 0,42%.

Por el contrario, los uniformes que se venden exclusivamente en la institución educativa son un 3,44% más caros que hace un año. Los minoristas de menor tamaño en España estiman que sus ventas se han reducido entre un 50 y un 90% respecto a temporadas anteriores.

BUENAS PREVISIONES

Según el informe sobre el 'Mercado mundial de uniformes escolares' de 2020, en los próximos cinco años este mercado registrará una tasa de crecimiento anual del 7,1% en términos de ingresos, alcanzando los 23.800 millones de dólares en 2024, frente a los 16.900 millones de dólares en 2019. En particular, este estudio presenta la participación en el mercado mundial (ventas e ingresos) de las principales empresas dedicadas al negocio de los uniformes escolares.

En la actualidad, las ventas se distribuyen en América del Norte, Europa, China, Asia y el Pacífico y otras regiones. China es el líder mundial en ventas de uniformes escolares, y mantendrá la misma posición en los próximos años.