JP Morgan no ve nada claro el panorama bursátil en el último trimestre del año. De hecho, lo considera "desafiante", en un entorno marcado por una macro que no acompaña, que incluye la subida del petróleo y el dólar, que "debería considerarse preocupante para las acciones".

Respecto al panorama macro, explica que ese escenario que tanto se preveía de una recuperación de los PMI manufactureros, que se uniría a la mayor resistencia de los servicios, "sigue siendo difícil de alcanzar". De hecho, los PMI servicios empiezan a mostrar signos de debilidad.

"Además, la subida de los tipos reales está presionando a los múltiplos, lo que incluso está afectando a la tecnología", dice el banco estadounidense, quien remarca el efecto negativo del alza del Brent y el dólar. "Históricamente, el fortalecimiento del dólar casi siempre ha ido acompañado de un aversión al riesgo en la renta variable", advierte.

En cuanto al impacto de todo esto a nivel empresarial, JP Morgan cree que las empresas podrían tener dificultades en esta ocasión para repercutir el aumento de los costes de los insumos, a diferencia de lo que ocurrió en 2021 y 2022. Así, considera que las rebajas de beneficios podrían reacelerarse en la temporada de presentación de resultados del segundo semestre.

Por su parte, el actual movimiento al alza de los rendimientos de los bonos podría interpretarse como una señal de que el mercado está empezando a valorar que la Reserva Federal (Fed) está yendo demasiado lejos y que su mensaje de tipos "más altos durante más tiempo" provocará dolor. "En vista de ello, no creemos que los rendimientos de los bonos puedan seguir subiendo durante mucho más tiempo, y es probable que acaben cayendo", comenta JP Morgan.

SUS CONSEJOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE

Teniendo en cuenta este panorama, estas son las recomendaciones bursátiles de JP Morgan para lo que queda de año:

1. 'Sobreponderar' Reino Unido. Reino Unido sigue cotizando con un descuento récord frente a otras regiones y ofrece la mayor rentabilidad por dividendo a escala mundial, dice JP Morgan. El Índice Dólar (DXY) seguirá al alza, según la entidad, con los exportadores británicos beneficiándose de una libra más débil.

Reino Unido sigue cotizando con un descuento récord frente a otras regiones y ofrece la mayor rentabilidad por dividendo

Por otro lado, Reino Unido no ha obtenido buenos resultados hasta la fecha en comparación con el resto de índices mundiales, pero lo más importante, dice JP Morgan, es que es un mercado de baja beta y podría resistir mejor durante posibles periodos de volatilidad. "En Reino Unido, hemos mantenido el par 'sobreponderar' Ftse 100 frente a Ftse 250 durante los últimos 18 meses, y seguimos creyendo que no debería invertirse", indica la entidad.

2. 'Neutrales' en mercados emergentes (EM por sus siglas en inglés). JP Morgan se muestra cauto con los mercados emergentes frente a los desarrollados en un contexto de una Fed que busca unos tipos más altos durante más tiempo, lo que propicia la fortaleza del dólar. "A medio plazo, nos sigue preocupando China. Las perspectivas estructurales del mercado inmobiliario chino son difíciles, con claras similitudes a las de Japón en 1990", comentan estos expertos. "Dicho esto, como las acciones chinas ya han bajado un 20% desde enero, podría haber un pequeño respiro táctico a corto plazo", reconocen.

3. 'Infraponderar' eurozona. Aunque consideran que está barata, también creen que la eurozona está muy condicionada por el 'value' y podría encontrarse con dificultades en un entorno de picos en los PMI y caídas de los beneficios empresariales. A principios de mayo, JP Morgan recogió beneficios en la eurozona, después de subidas del 30%, pasando su consejo a 'infraponderar' dado el contexto regional y a la espera de un vuelco en los PMI.

4. 'Sobreponderar' Japón. Elevaron su consejo sobre el país a 'sobreponderar' en diciembre. "Japón es un beneficiario de la salida de la deflación y de la mejora de la gobernanza y los múltiplos. (...) Más de la mitad de empresas tiene liquidez neta y las recompras se están acelerando", dice el banco estadounidense.

5. 'Infraponderar' USA. Aunque EEUU se beneficia de una mayor inclinación hacia el crecimiento ('growth'), está cotizando en máximos relativos de PER y BPA (beneficio por acción) y podría seguir deshaciendo parte de la fuerte racha de los últimos 10 años. "El pasado mes de octubre aconsejamos adoptar una postura más positiva en el sector tecnológico y 'sobreponderar' 'growth' frente a 'value' de cara a este año, lo que ayuda a EEUU, pero la racha de las tecnológicas ya ha sido excepcional y no creemos que sigan ganando en términos absolutos".

6. 'Sobreponderar' RoW (Rest of the world o resto del mundo). Con especial atención a Suiza, que tiene una asignación defensiva y una beta claramente inferior a 1 con respecto a la renta variable mundial, "lo que podría ser útil".

'TIPS' POR SECTORES

De forma más específica, JP Morgan presenta las siguientes recomendaciones para el cuarto trimestre.

1. Reconoce que los bancos parecen baratos, con un PER de 0,7 veces, y que sus balances están bien capitalizados. Sin embargo, también ve probable que el margen de intereses (NII) esté tocando techo, que las provisiones puedan aumentar, que el coste del capital sea mucho mayor que antes y la curva de rendimientos se mantenga fuertemente invertida. "Por regiones, seguimos prefiriendo los bancos japoneses a los europeos y a los estadounidenses. Mantenemos 'sobreponderar' Seguros por sus mejores precios y sus sólidas bases de capital".

"Por regiones, seguimos prefiriendo los bancos japoneses a los europeos y a los estadounidenses"

2. La Energía ('sobreponderar') se comportará más como un valor defensivo, según JP Morgan, que señala que ofrece valoraciones baratas actualmente, junto con un descuento frente al contado que se ve respaldado por las restricciones de la oferta y los bajos inventarios. "La Energía también es una buena cobertura frente a cualquier riesgo geopolítico que vuelva a recrudecerse".

3. Es poco probable que las tecnológicas ('neutral') sean inmunes a una posible desaceleración del consumo, dada su elevada base de beneficios. "Las valoraciones vuelven a parecer poco atractivas y, aunque no aconsejamos ir en contra de la racha de las tecnológicas y seguimos pensando que superarán a las Cíclicas y a las de pequeña capitalización a finales de año, no vemos más subidas absolutas para el sector", dice JP Morgan.

4. Dado que es improbable que los PMI, las revisiones de los beneficios por acción y, en última instancia, los rendimientos de los bonos sean más elevados, aconsejamos cautela en las empresas Cíclicas - Bienes de Equipo ('infraponderar'), excepto Aeroespacial y Defensa, Químicas ('infraponderar') y Construcción ('infraponderar'), así como Minoristas ('infraponderar') y Automóviles ('infraponderar'). Es probable que se recuperen las Defensivas, Sanidad, 'Utilities' y Bienes de primera necesidad. Estos sectores son algunos de los que mejor comportamiento han tenido en torno a la última subida de la Fed en el ciclo.

5. El orden jerárquico de JP Morgan es el siguiente: alcistas en Energía, Productos Básicos, 'Utilities', Telecomunicaciones, Sanidad y Seguros. 'Neutrales' en Bancos hasta que los rendimientos alcancen su punto máximo, y ahora 'neutrales' en Minería e Inmobiliario tras el bajo rendimiento, y bajistas en Cíclicos, tanto de consumo como corporativos -Automóviles, Minoristas, Bienes de Capital, Aerolíneas, Materiales de Construcción, Semis y Productos químicos.