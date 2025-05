Six, matriz suiza de Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha comunicado la "exitosa" colocación de un bono de 500 millones de euros emitido por su entidad participada SIX Finance (Luxembourg). Con un cupón del 3,25% anual y vencimiento en 2030, el bono de 500 millones en euros "suscitó un significativo interés" entre los inversores.

La entidad helvética ha explicado que la operación enlaza con el éxito del bono digital de 250 millones de francos suizos emitido el 14 de mayo de 2025. Los bonos cotizarán en SIX Swiss Exchange.

La oferta ha desperado un "fuerte interés" entre una amplia gama de inversores institucionales de distintas regiones. Los ingresos netos obtenidos con el bono de 500 millones de euros se destinarán a fines corporativos generales del emisor y del Grupo, lo que podría incluir la refinanciación de la deuda existente.

En palabras de Daniel Schmucki, CFO de Six, "tras el buen resultado que conseguimos en el mercado en francos suizos, el éxito de la emisión en el mercado de bonos en euros pone de relieve la confianza que los inversores depositan en Six en ambos mercados. La fuerte demanda deja patente que los grupos de interés conocen la sólida posición financiera de Six, respaldada por su historial de éxitos, la sólida generación de tesorería, un modelo de negocio diversificado y un prometedor potencial de crecimiento".

Standard & Poor's Global Ratings reafirmó en noviembre de 2024 las sólidas calificaciones crediticias como emisor de Six Group AG ('A') y sus entidades participadas, Six x-clear AG y Six Sis AG ('A+'), y asignó su calificación crediticia de emisión A a ambos bonos mencionados anteriormente.

La emisión ha estado liderada por BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank AG y UBS Investment Bank, que actuaron como coordinadores globales activos de la operación.