Six, matriz suiza de Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha comunicado que ha emitido "con éxito" un bono digital por valor de 250 millones de francos suizos, con un cupón del 1,00% anual y vencimiento en 2032.

"Los ingresos netos del bono se utilizarán para fines corporativos generales que podrían incluir la refinanciación de la deuda existente y la financiación de la adquisición de Aquis Exchange", ha explicado la entidad.

Daniel Schmucki, CFO de SIX, ha comentado que "la operación marca el regreso de SIX al mercado de bonos en francos suizos desde su última emisión en 2021. Estamos encantados con la fuerte demanda de los inversores, que pone de manifiesto su confianza en la estrategia de crecimiento de SIX y refuerza nuestra reputación como socio fiable y estable en los mercados financieros".

En este sentido, ha añadido que los ingresos "reforzarán aún más nuestra flexibilidad financiera, permitiéndonos seguir ofreciendo soluciones innovadoras y creando valor para nuestras partes interesadas".

Por otro lado, desde Six han resaltado que Standard & Poor's Global Ratings reafirmó en noviembre de 2024 las sólidas calificaciones crediticias como emisor de SIX Group AG ('A') y sus filiales, SIX x-clear AG y SIX SIS AG ('A+'), y se espera que asigne al bono una calificación de 'A'.

La colocación ha corrido a cargo de Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, UBS AG, y Zürcher Kantonalbank, que actuaron como coordinadores globales.