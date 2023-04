Los resultados de los bancos de Estados Unidos vuelven a animar a sus homólogos al otro lado del Atlántico. Los principales bancos españoles han recibido nuevamente con subidas las cifras del primer trimestre de sus pares estadounidenses y están impulsando al alza al Ibex 35, que en estos momentos está rompiendo resistencias.

Banco Sabadell lidera las alzas dentro del sector financiero español con un repunte del 3%. De cerca le siguen BBVA (+2,15%), Santander (+2,02%), CaixaBank (+1,64%) y Bankinter (+1,34%). Unicaja, por su parte, remonta un 0,78%.

Después de las importantes quiebras que se produjeron a mediados de marzo, los analistas pronosticaban que los beneficios de las grandes corporaciones bancarias se iban a ver lastrados. Sin embargo, las subidas de tipos de interés han impulsado al alza las ganancias de la banca estadounidense.

Por ejemplo, Bank of America (BofA) ha incrementado su beneficio un 15%, hasta los 8.200 millones de dólares, en el primer trimestre, o 94 centavos por acción, frente a los 7.100 millones de dólares (80 centavos por acción) registrados entre enero y marzo del año anterior. Según la compañía, los ingresos netos por intereses aumentaron un 25% a 14.400 millones de dólares debido a “los beneficios de las tasas de interés más altas y el sólido crecimiento de los préstamos”.

Por su parte, el Bank of New York Mellon ha ganado 905 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, cifra que supone un 29% más que en el mismo periodo de 2022. Los ingresos trimestrales aumentaron un 11%, hasta 4.400 millones de dólares, mientras los costes subieron un 3%, hasta 3.100 millones.

En el lado contrario de la balanza, Goldman Sachs ha reducido su beneficio un 18% entre enero y marzo, hasta 3.234 millones de dólares. Las cifras del banco neoyorquino no han gustado al mercado y el valor está cayendo con fuerza en la preapertura de Wall Street. Los ingresos del primer trimestre de 2023 han alcanzado los 12.220 millones de dólares, un 5% por debajo de los 12.933 millones de dólares del mismo periodo de 2022, y no no han superado las estimaciones del consenso, que anticipaba 12.790 millones de dólares.

La semana pasada, JP Morgan aumentó su beneficio un 52% hasta los 12.622 millones de dólares, mientras que las ganancias de Wells Fargo y Citi repuntaron un 32% y un 7% hasta los 4.991 millones y los 4.606 millones de dólares, respectivamente.

Asimismo, este jueves 20 presentará sus cifras Morgan Stanley, lo que podría dar nuevamente un impulso a la banca española. Además, Bankinter se confesará ante los mercados ese mismo día, mientras que Unicaja esperará al 28 de abril para publicar sus cuentas trimestrales.