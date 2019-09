Las siete claves de UBS para afrontar la actual situación de mercado

UBS se muestra cauto ante la actual situación de mercado, pero mantiene el optimismo, algo que se observa en las recomendaciones de su director de Estrategia en España, Roberto Scholtes, que ofrece siete claves para enfrentarse con un mercado cargado de incertidumbres pero que aún no habría agotado el ciclo alcista.

1. No recomiendan que los inversores liquiden sus carteras de acciones. Han realizado un ajuste táctico ya que creen que las incertidumbres y consecuencias de las tensiones comerciales no están correctamente reflejadas en las cotizaciones. "Vemos los riesgos temporalmente sesgados a la baja, vemos probable una corrección de los índices bursátiles, pero no el comienzo de una prolongada tendencia bajista", señala Scholtes.

2. No prevén una inminente recesión global. Los aranceles de Estados Unidos y China retraen la actividad manufacturera. La escalada sobre productos de gran consumo puede provocar efectos amplificados que frenarán el crecimiento del PIB, en especial en estos dos países. Sin embargo, teniendo en cuenta los bajos tipos de interés y la solidez del consumo y de la mayoría de servicios, UBS asigna por ahora una probabilidad del 30% a que Estados Unidos sufra una recesión técnica (una leve y corta contracción del PIB) en 2020.

3. No aconsejan mantener posiciones en liquidez elevadas y persistentes. Los tipos de interés son negativos en Europa, cerca de un 2% anual por debajo de la inflación prevista. Acumular activos monetarios es una estrategia segura para perder poder adquisitivo, avisan desde UBS. "Preferimos determinados segmentos de renta fija (en especial los bonos de países emergentes), estrategias de inversión flexibles y acciones con dividendos altos y estables", apunta su responsable de Estrategia en España.

4. Sí que recomiendan reducir tácticamente la exposición a las acciones. El índice mundial no se ha alejado mucho de su máximo anual, sostenido por el desplome de los tipos de interés. Desde UBS prevén que los beneficios empresariales estén estancados durante algunos trimestres, por lo que el potencial de revalorización (todavía modestamente positivo en su escenario central) ya no compensa el riesgo asumido cuando los recortes de los bancos centrales parecen ya descontados.

5. Sí que continúan prefiriendo las acciones estadounidenses. Siguen viéndolas como las ganadoras en este ciclo frente a las europeas, lastradas por un sector financiero apenas rentable con tipos negativos. "Con una valoración próxima al equilibrio, el mayor peso de sectores de crecimiento como salud y tecnología y el mayor margen de la Fed para recortar sus tipos nos hacen pensar que tendrán mejor comportamiento en una corrección y que no se quedarán muy rezagadas cuando se retome la tendencia alcista", explican.

6. Sí que esperan una contundente reacción de los bancos centrales. Que la Fed baje un punto hasta el 1% y que el BCE retome su programa de compra de bonos es crucial para evitar una recesión, pero desde UBS consideran que ya está descontado.

7. Sí que creen que los ajustes tácticos añadirán rentabilidad. El panorama geopolítico puede cambiar a golpe de tweet, los bajos tipos de interés son muy favorables, abundan las oportunidades en muchos sectores y los inversores están, en agregado, en posiciones muy defensivas. "Las bolsas pueden girarse en cualquier momento y trataremos de ser ágiles en nuestra estrategia", concluye Roberto Scholtes.