El afamado inversor Jeremy Grantham ha vuelto a advertir que Wall Street está en una burbuja, ya que los inversores particulares se "dejan llevar". "Se están volviendo eufóricos… Están pidiendo dinero prestado. Están negociando más acciones", ha dicho en declaraciones a CNBC.

Este jueves, Grantham ha señalado que la cantidad de acciones extrabursátiles negociadas desde febrero pasado se disparó a 280 millones de acciones en noviembre y se cuadruplicó a 1,15 billones de acciones en diciembre. "Rara vez hemos visto niveles de euforia de los inversores como este", ha afirmado refiriéndose a la especulación de los inversores individuales, en lugar de los institucionales.

Cree que "están poniendo sus corazones y sus almas en ello y poniendo todas sus reservas de efectivo en el mercado". Además, ha destacado el reciente repunte de bitcoin, así como la proliferación de empresas de adquisición de fines especiales (SPAC). Las SPAC no tienen operaciones comerciales y se establecen únicamente para obtener capital de inversionistas, con el fin de adquirir uno o más negocios operativos. Grantham describió los SPAC, que a veces se denominan empresas de cheques en blanco, como "una invitación para que me dé su dinero y algún día le haré saber lo que voy a hacer con él".

Grantham ha dicho también que "nunca ha habido un gran mercado alcista que termine en este tipo de burbuja que no disminuya al menos en un 50%", pero cree que el catalizador que desencadena esa caída es "mucho más difícil" de predecir.

PREFERENCIAS

En cuanto a sus preferencias, Grantham ha señalado a los activos de los mercados emergentes. También le gusta el efectivo y el capital de riesgo estadounidense: "Ciertamente preferiría el efectivo a las acciones estadounidenses".

Ha afirmado que los mercados emergentes tienen un "precio respetable" en comparación con los sobrevalorados mercados estadounidenses. Aunque los mercados emergentes probablemente caerían con los mercados estadounidenses, Grantham dijo que la caída no sería tan mala porque son más baratos. "Los mercados emergentes en muchos sentidos son el crecimiento que queda en el sistema. Garantizarán crecer más rápido que los países desarrollados… son mucho más baratos, no han sido golpeados, no tienen tanto exceso especulativo. Son una inversión respetable".