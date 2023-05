El mundo de la inversión está liderado por hombres. Según datos proporcionados por Diversity VC, sólo el 2% de los Ventures Capital (VC) en Europa han sido levantados y gestionados por mujeres y en España, de cada 10 inversores, solamente dos son mujeres.

Las razones que explican esta desigualdad tienen que ver con "la falta de referentes, la falta de conocimiento y una barrera invisible dentro del mundo del Ventures Capital que en ocasiones no deja lugar a la ambición femenina, fruto de la gran cantidad de hombres en el sector".

Esta necesidad de dar un impulso a las habilidades inversoras de las mujeres es lo que ha motivado a la Startup Venture Corporation Bcombinator a presentar su primer programa diseñado por y para mujeres inversoras en España, el B4Women.

Como explican, el principal objetivo de este programa es "introducir desde un punto de vista muy práctico a mujeres que no han invertido nunca o que tienen poca experiencia en la inversión exitosa de startups, desde una comunidad que no juzga y no pone barreras".

El programa, que arranca el próximo jueves 25 de mayo, se impartirá durante cuatro semanas y terminará con una inversión en una startup real por parte de todas las futuras inversoras, después de haber realizado un análisis de los proyectos alineados con los valores de las participantes. Bcombinator dispone de una lista de espera para la admisión al programa, que estará abierta hasta el 22 de mayo para aquellas mujeres que decidan inscribirse y empezar un camino en el mundo de la inversión.

La existencia de programas como el que ha diseñado Bcombinator permite a muchas mujeres inversoras hacerse hueco en un mundo hipermasculinizado, pero en el que cada vez va cobrando más protagonismo la presencia femenina.

"Para poder aumentar el número de mujeres inversoras es necesario que tengan referentes y se puedan inspirar y sentir guiadas, por lo que programas como el B4Women pueden ser imprescindibles, ya no sólo para estas mujeres y la posibilidad de cumplir sus sueños, sino también para el sector de la inversión, que puede ver un cambio de paradigma fruto de la integración del género femenino en el sector", concluyen.