India gana atractivo con Modi, mientras China lo pierde con la guerra comercial

El Sensex 30 tocó máximos históricos este jueves

Bolsamania | 24 may, 2019 06:00

China e India son las dos mayores potencias económicas de Asia. Sin embargo, en estos momentos, la situación de sus mercados es muy diferente. La aplastante victoria del primer ministro indio, Narendra Modi, en las elecciones de la semana pasada, han llevado al Sensex a tocar máximos históricos en la sesión del jueves. Mientras tanto, la guerra comercial castiga al parqué de Shangái con un retroceso del 7% desde que comenzase mayo y el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiese avivar el conflicto.

Aún así, en el conjunto del año, la marcha de la bolsa de Shangái es mucho mejor que la de Bombay, que a pesar de haber tocado máximos históricos cede un 0,56% en mayo. En 2019, el índice chino suma un 14% beneficiado por los primeros meses del año, en los que se veía cerca el fin de la guerra comercial. Por su parte, el parqué indio sube un 7%.

La gestora de activos francesa, Carmignac, apunta que "la economía de China depende en gran medida del comercio exterior, mientras que la de India es bastante cerrada". Aclara que "el país resulta más atractivo debido al crecimiento de una clase media de gran envergadura, una tendencia económica que a menudo buscan los inversores a largo plazo en los mercados emergentes".

Otro de los puntos a favor de la economía india es que "ofrece un sólido desarrollo demográfico a largo plazo, mientras que China tiene que hacer frente a una población que envejece rápidamente", según señalan desde Carmignac. Pero el país presidido por Xi Jinping también ofrece buenas oportunidades de inversión, sobre todo en sus sectores de nueva economía, como el de consumo, servicios o tecnología. Desde la gestora francesa desaconsejan insistir en sectores industriales y en aquellos vinculados a las infraestructuras, "que previsiblemente seguirán perdiendo fuelle".

LA CONTINUIDAD DE MODI ES UNA BUENA NOTICIA PARA LOS INVERSORES

El partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), al que pertenece Modi, revalidará su mayoría absoluta, ya que ha conseguido más de 300 escaños (la mayoría son 272 escaños). Así podrá continuar con las reformas que ya había puesto en marcha en la anterior legislatura. En el banco estadounidense The Bank of New York Mellon, consideran que son "buenas noticias para los inversores".

El objetivo del reelegido Ejecutivo es que el Producto Interior Bruto (PIB) del país alcance los cinco billones de dólares para 2022, para lo que se ha propuesto reforzar las áreas de exportación e inversiones, evitando depender casi en exclusiva del consumo interno. Además, pretende reformar el sistema judicial, la administración y el sector agrario; unas medidas que acompañará de privatizaciones.

La recomendación de The Bank of New York Mellon es invertir en deuda gubernamental india denominada en moneda local. "Estos bonos deberían comportarse bien si la Alianza Democrática Nacional (NDA) obtiene una mayoría electoral y pone en marcha una agenda reformista acompañada de un control presupuestario algo más estricto", ha destacado.

Desde Bloomberg le dan mucha responsabilidad al reelegido primer ministro. "Cuando llegó al poder, Modi hizo que el país fuera más amigable para los inversores y se acercó más a EEUU", pero "después de una serie de reformas iniciales, su agenda económica se estancó". Añade que "ahora que Modi encontró una fórmula ganadora, los 1.300 millones de habitantes de la nación dependen aún más de un solo hombre".