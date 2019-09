El Ibex defiende los 9.000 en medio de la cautela por lo que pueda hacer la Fed

El banco central estadounidense se pronuncia hoy sobre los tipos

El Ibex cotiza plano, con ligerísimas alzas (+0,2%), y se mantiene por ahora por encima de los 9.000 (9.022 puntos). Dicen los expertos de Bolsamanía que estamos en un momento de "calma tensa" a la espera de que la Fed se pronuncie hoy (con las bolsas europeas ya cerradas) y de ver cómo recibe el mercado lo que tenga que decir. En el muy corto plazo, el soporte más inmediato del selectivo español se encuentra en los 8.800 puntos y la resistencia siguen siendo esos famosos 9.410 puntos. CaixaBank es el valor que más sube ahora y también suben el resto de bancos. Cie, por su parte, es el que más cae (-2,5%).

El mercado espera este miércoles un recorte de un cuarto de punto en los tipos por parte de la Fed. Habrá que ver si esto se confirma porque lo ocurrido con el petróleo puede suponer un cambio en el guión. También habrá que ver cómo reacciona el mercado a lo que suceda finalmente.

"Esperamos otro recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos, pero sin compromiso por parte de la Fed de llevar a cabo recortes adicionales. (...) Vemos un riesgo de que los mercados se sientan decepcionados, especialmente los que esperan un recorte mayor. Todavía esperamos que la Fed recorte cinco veces en total los tipos, hasta marzo de 2020, al tiempo que prevemos un crecimiento global débil y una alta incertidumbre durante algún tiempo. Las tensiones en Oriente Medio no han hecho más que aumentar la incertidumbre", explican los analistas de Danks Bank.

En nuestro país, inevitablemente los inversores también están pendientes de la incertidumbre política que, aunque no suele impactar en la bolsa, nunca es buena, especialmente por la situación económica de España y por cómo lo que está sucediendo afecta en ésta. Este martes, Moody's publicaba un informe en el que alertaba de la ralentización en las reformas estructurales en la Unión Europea y recalcaba que, pese a lo hecho hasta el momento, España, junto con Francia, Portugal y, por supuesto, Italia, necesitan más reformas. Al mismo tiempo, el consenso de expertos viene alertando desde hace tiempo de que el problema no es tanto que no se pueda formar Gobierno. El problema es que, sin consenso político, no se pueden afrontar estas reformas, y son muy necesarias.

Con todo, los índices europeos se mantienen más o menos planos, con signo mixto, este miércoles. Esto, después de que Wall Street finalizara ayer con moderadas alzas del 0,2% de media y de que Asia haya cerrado con signo mixto y movimientos moderados. El mercado sigue pendiente del petróleo. El barril Brent ha corregido ya hasta 64,5 dólares y el West Texas hasta los 59 dólares. La televisión estatal saudí ha informado de que el ministro de Defensa saudí comparecerá ante los medios para mostrar pruebas de la participación de Irán en los ataques a Aramco.

En otras noticias, hoy se habla de que la designación del próximo gobernador del Banco de Inglaterra se retrasará hasta después de las próximas elecciones, según informa Financial Times. Así, se podría pedir al actual gobernador, Mark Carney, que extienda su mandato. Recordamos que el Banco de Inglaterra se reúne este jueves.

En cuanto a otros datos macro del calendario, hoy hay IPC en la zona euro de agosto. También Reino Unido publica su IPC.