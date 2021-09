Comienza el mes de septiembre y los expertos avisan de que hay "muchos riesgos potenciales" que podrían hacer que las bolsas fallaran, más aún después de siete meses de ganancias ininterrumpidas en Wall Street. La primera jornada del mes ha sido positiva, pero tal vez podría considerarse 'excesivamente buena', especialmente en el caso del Ibex (+1,64%, 8.991 puntos), sobre todo cuando no hubo en la pasada sesión nada nuevo que justificara los ascensos.

Bank of America avisa de que estamos entrando en un periodo "potencialmente turbulento" (recuerden que octubre es el mes de los suelos en los índices por excelencia), y advierte de que "un mercado que compra después de cada caída y confía ciegamente en el apoyo de la Fed corre el riesgo de volverse cada vez más frágil". El banco precisa que los principales vientos en contra ahora mismo para la renta variable estadounidense son esa estacionalidad y el endurecimiento de las políticas de la Fed.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, logró que su discurso de Jackson Hole -en el que anticipó el comienzo de la reducción de las compras de activos para este año, pero desvinculándolo de la subida de tipos- fuera bien recibido por el mercado, pero Bank of America no acaba de estar conforme con la mentalidad de "no poder perder" que existe ahora en la renta variable estadounidense, y con esa fe ciega que invita a pensar que seguirá avanzando.

La estratega jefe de inversiones de Charles Schwab, Liz Ann Sonders, dijo este lunes en declaraciones a 'CNBC' que es demasiado simplista asumir que el mercado seguirá como hasta ahora. "¿Existe una miríada de riesgos que, en algún momento, podrían ser un factor que podría llevar a más de un retroceso de entre el 3% o 4%? Absolutamente", afirmó. "¿Podría ser en septiembre? Por supuesto", aseguró.

Además de los riesgos por el cambio de estrategia de la Fed, los inversores están nerviosos por la posibilidad de que la recuperación económica se vea truncada por la expansión de la cepa Delta del virus, lo que ha llevado a distintas firmas importantes (Goldman Sachs, Deutsche Bank...) a bajar previsiones de crecimiento para Estados Unidos o China. "Todos asumimos que las cosas iban a estar más cerca de la normalidad en septiembre", reconoce Julian Emanuel, estratega jefe de BITG, también en declaraciones a 'CNBC'.

Lo que haga finalmente la Fed será un tema fundamental este mes. Hay reunión de tipos los próximos días 21 y 22 del mes y será clave comprobar si Powell va más allá que en Jackson Hole en cuanto a los detalles de la política monetaria futura. Mientras tanto, los inversores también están pendientes de la vuelta a los colegios y de cómo esto puede afectar a la expansión del Covid.

Distintos medios reputados, como 'Bloomberg' o 'The Wall Street Journal', han avisado de que podría haber un aumento de casos de niños enfermos debido al coronavirus con la vuelta a los colegios. Aunque firmas como Berenberg consideran que, tal y como avanza la vacunación, en otoño se conseguirá mantener a raya el probable aumento estacional de las infecciones, realmente hay dudas al respecto.

"Creo que el componente de la vuelta al cole tiene potencial para mover las agujas", advierte Sonders. "Se trata de si podemos mantener las escuelas abiertas en general sin que se produzca una situación mucho peor en algunos de los estados (de EEUU) en los que las tasas de vacunación son más bajas. Eso es claramente un riesgo Covid específico del calendario", explica.

Con todo, comienza un mes en el que de nuevo el Covid (de la mano de la cepa Delta y las reticencias de parte de la población a vacunarse) y los bancos centrales serán los grandes protagonistas. De momento parece que persiste el optimismo sobre la recuperación económica pese a todo, pero con muchas reservas, tal y como se explica más arriba.