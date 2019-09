Barclays sale a cazar gangas con el Brexit y deja fuera a los valores españoles

El banco británico aprovecha para pescar en río revuelto aprovechando las incertidumbres

Barclays sigue receloso. El banco británico reconoce que las incertidumbres en el mercado siguen siendo grandes: el Brexit, la guerra comercial... toca "poner el modo alerta". Pero las oportunidades de inversión están ahí. Hay que pescar en río revuelto. Por ello, sus estrategas han elegido sus 'top picks', es decir, sus valores preferidos para los próximos meses. Entre ellos, destacan las gangas del Ftse 100. Y la ausencia de los valores españoles.

Si. La renta variable ha rebotado desde sus niveles de sobreventa. Pero las incógnitas siguen estando ahí. Al conflicto geopolítico se suma "una mayor debilidad macro y el entorno de tipos bajos". En definitiva, que sigue habiendo vientos en contra. Muchos.

Pero Barclays es optimista. El banco reitera su exposición a la bolsa y su recomendación de 'sobreponderar' la renta variable en su emparejamiento con los bonos. Ojo. Y no está solo. La entidad sostiene que algunos inversores "no se han rendido todavía en bolsa". Y que no todos la ven desde un prisma bajista.

En este escenario: ¿Cuáles son los valores favoritos de Barclays por sectores?

-Consumo: Tesco.

-Energético: Total, Tullow Oil Plc y Subsea 7 S.A.

-Servicios financieros: Lloyd's Banking Group, Intermediate Capital Group y Prudential Plc.

-Salud: NMC Healt, Ipsen y Roche.

-Industrial: Faurecia, GEA Group, Saint-Gobain y Deutsche Post.

-Utilites: RWE.

-Retail: The Gym Group.

-Tecnológico: ASML NV.

-Telecos: Vodafone.

¿VOLVERÁ EL DINERO A LA BOLSA?

La inversión sigue sin fiarse. El dinero no deja de salir de sectores como el tecnológico, energético, automovilístico, bancario e industrial. Y entra en otros de naturaleza históricamente defensiva como las utilites y el sanitario. El oro, activo refugio, está en máximos de hace seis años.

El mercado aún no está descontando una recesión. Barclays asevera que "este posicionamiento ofrece cierta cobertura en renta variable ante las actuales incertidumbres pero, al mismo tiempo, eleva las posibilidades de un rally de alivio en cuanto se publiquen buenas noticias macro o geopolíticas".

El debate está servido. Barclays es la última firma en pronunciarse al respecto. ¿Es hora de volver a invertir en bolsa o no? UBS se puso bajista recientemente. Más tarde, JP Morgan le llevó la contraria y aseguró que tocaba regresar a la renta variable. Ahora, el banco británico reitera su esperanza en ella. ¿A quién creerán los inversores?