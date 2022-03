La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado devolver a Iberdrola la condición de acusación particular, corrigiendo así al juez Manuel García Castellón, al que ordena que investigue la veracidad del documento aportado por el exdirectivo Juan Antonio del Olmo en la pieza en la que se investiga la presunta contratación del excomisario José Manuel Villarejo por parte de la compañía.

En sus resolución, los magistrados de la Sección Tercera han dado la razón a la eléctrica y a los investigados Juan Carlos Rebollo y José Luis Sanpedro, revocando así el auto del juez García Castellón en el que se acordaba, en relación con la documentación aportada por Del Olmo, que no podía ventilarse en este “mismo procedimiento la pretensión sostenida por Iberdrola SA, relativa a la posibilidad de que se tratase de un documento privado manipulado que se había creado para perjudicar los intereses de la compañía sino que ello deberá posponerse hasta la conclusión de la investigación y, de producirse, del enjuiciamiento de los hechos supuestamente delictivos por los que se sigue esta pieza separada”.

La Sala explica que las conclusiones que extrae el juez del auto de la Sala 428/2021 no son esas “sino todo lo contrario”. Al entender el juez instructor que el documento del 1 de diciembre de 2004 aportado por Del Olmo es necesario para la investigación de los hechos objeto de esta pieza separada, “precisamente también ha de investigar en ella si es un documento falso o no dada la incidencia de esa circunstancia en el objeto del proceso”. “No es que se posponga la investigación, sino el pronunciamiento sobre la falsedad del documento o inveracidad de lo manifestado por el testigo Juan Antonio del Olmo y este pronunciamiento se pospone hasta la conclusión de la investigación”, añaden.

Por ello, la Audiencia ha revoca la anterior resolución de García Castellón y ha ordenado “que se continúe la instrucción respecto de los hechos denunciados por Iberdrola en la querella formulada el 22 de enero de 2020 en un juzgado de instrucción de Bilbao y acumuladas a este procedimiento y que se le restituya a Iberdrola SA en su condición de acusación particular”. Asimismo, el juez instructor deberá pronunciarse sobre la ampliación de la querella formulada por la compañía contra Del Olmo por revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica.