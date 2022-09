La primera ministra ha reconocido que Isabel II ha sido una inspiración para ella y que su reinado proporcionó la estabilidad y espíritu que necesitábamos. "El espíritu mismo de Gran Bretaña y ese espíritu perdurarán".

Truss también ha pedido apoyo a Carlos III y ha acabado su comparecencia diciendo, por primera vez, "Dios salve al Rey".

Gobiernos de todo el mundo también han trasladado sus condolencias ante el fallecimiento de la reina Isabel II.

Pedro Sánchez ha mostrado su pésame al Reino Unido y la Commonwealth por el fallecimiento de Isabel II. "Mis condolencias a toda la familia real, al gobierno y a la ciudadanía de Reino Unido y la Commonwealth por el fallecimiento de la reina Isabel II. Una figura de relevancia mundial, testigo y autora de la historia británica y europea", ha escrito el presidente en Twitter.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha lamentado en un comunicado el fallecimiento de la reina Isabel II, "más que una monarca" y cuya labor a lo largo de más de siete décadas "ha definido una era" a nivel mundial. "En un mundo de cambios constantes, fue una presencia constante y un motivo de tranquilidad y orgullo para generaciones", ha dicho Biden en una nota firmada junto a su mujer, Jill, y en la que ha subrayado la "conexión personal e inmediata" que sentían muchos británicos con su reina.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha compartido un comunicado en Twitter: "Con profunda tristeza me he enterado del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Fue la Jefa de Estado con más años de servicio en el mundo y una de las personalidades más respetadas a nivel mundial. Ofrezco mis más sentidas condolencias a la familia real y al pueblo británico. Fue testigo de la guerra y la reconciliación en Europa y más allá, y de las profundas transformaciones de nuestro planeta y nuestras sociedades. Ella fue un faro de continuidad a lo largo de estos cambios, sin dejar de mostrar una serenidad y una entrega que dieron fuerza a muchos. Que descanse en paz".

