El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho saltar por los aires el relato de la invasión rusa de Ucrania. Desde Mar-a-Lago, su mansión en Florida, Trump culpó directamente a Ucrania de haber iniciado la guerra con Rusia y sugirió que el país debería celebrar elecciones para reemplazar a Volodimir Zelenski al frente del Gobierno ucranio.

"Hoy escuché: 'Oh, bueno, no fuimos invitados'". Bueno, ustedes han estado ahí por tres años... nunca debieron haberlo comenzado (el conflicto). Podrían haber llegado a un acuerdo", afirmó el presidente estadounidense, al tiempo que dijo estar "muy decepcionado" de que Ucrania estuviera "molesta por no tener un asiento" en las negociaciones de paz.

La guerra comenzó cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, la agresión militar rusa comenzó en 2014, con la anexión forzada de Crimea y el conflicto armado en el Donbás bajo el pretexto de un levantamiento separatista.

Trump también subrayó que Ucrania debe celebrar elecciones. "Hace mucho tiempo que no hay elecciones", señaló Trump. Sus palabras se asemejan mucho a declaraciones previas del Kremlin, que ha cuestionado la legitimidad de Zelenski, ya que su mandato expiró en mayo de 2024. Kiev ha declarado que solo podrá celebrar elecciones una vez que termine la guerra y se levante la ley marcial.

El presidente de EEUU también afirmó falsamente que el índice de aprobación de Zelenski es de solo el 4%. Una encuesta publicada el miércoles por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS, por sus siglas en inglés), una destacada organización ucraniana de sondeos, afirmaba que alrededor del 57% de los ucranianos confían en su presidente, lo que supone un aumento de 5 puntos respecto a una encuesta realizada en diciembre.

Las declaraciones de Trump han provocado la reacción de Zelenski, quien ha acusado a Trump de vivir en "una burbuja de desinformación". "Desafortunadamente, el presidente Trump, con todos mis respetos para él como líder de una nación que respetamos enormemente, vive en una burbuja de desinformación", ha señalado el presidente ucranio, quien ha insistido en que Rusia es la "parte culpable" y que es una invasión y no un "conflicto". Algo, ha añadido Zelenski, que "no se puede lavar como el dinero".

Las palabras de Zelenski se produjeron poco después de que Keith Kellogg, enviado especial de Washington en Ucrania, mostrase una postura menos dura al respecto. “Entiendo la necesidad de Ucrania de tener garantías de seguridad. Entendemos la importancia de la soberanía de esta nación", señaló el diplomático.

Este episodio se produce después de que Estados Unidos y Rusia mantuvieran una primera reunión en Riad (Arabia Saudí) para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania. En dicho encuentro, que ambos lados calificaron como positivo, se acordó "sentar las bases para una futura cooperación" con el objetivo de "tomar las medidas necesarias para normalizar el funcionamiento de nuestras respectivas misiones diplomáticas".

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, subrayó que "habrá discusiones sobre territorio y sobre garantías de seguridad". "Lo más importante es que el presidente ha expresado su deseo y determinación de poner fin a esta guerra, de acabar con el derramamiento de sangre… No es del interés de ninguno de los dos países. No es del interés del mundo, y ciertamente no es del interés de Estados Unidos y Europa", ha agregado.

En este sentido, Zelenski ha vinculado estas garantías a un posible acuerdo con EEUU sobre los minerales y tierras raras de Ucrania, como el litio, el uranio o el titanio. De hecho, Trump llegó a afirmar que Ucrania debía a EEUU 500.000 millones de dólares en minerales raros y otros recursos por la ayuda militar recibida. Según Zelenski, Ucrania ha gastado 320.000 millones de dólares en su esfuerzo bélico contra Rusia, de los cuales 200.000 millones han provenido de asistencia militar internacional.

"Estoy protegiendo a Ucrania. No puedo venderla; no puedo vender nuestro Estado", ha señalado Zelenski, quien también ha negado que Kiev vaya a devolver "en minerales" la ayuda prestada por EEUU durante el conflicto.