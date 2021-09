Un ataque terrorista con un cuchillo en un centro comercial de Auckland (Nueva Zelanda) y perpetrado por un supuesto seguidor del Estado Islámico ha dejado seis personas heridas, tres de ellas en estado crítico y una, grave.

El autor del ataque ha sido abatido por la policía de la ciudad, se trata de un hombre de 32 años que llegó a Nueva Zelanda hace 11 años procedente de Sri Lanka.

La primera ministra del país, Jacinda Ardern, lo ha calificado como “atentado terrorista” y ha confirmado que el atacante “apoyaba la ideología del Estado Islámico” y desde hace cinco años era una persona que estaba fichada por la policía neozelandesa por sus inclinaciones extremistas.

"Lo que pasó hoy fue llevado a cabo por un individuo, no una fe, no una cultura, no una etnia, sino una persona individual que se apoderó de una ideología que no es apoyada aquí por nadie ni por ninguna comunidad", ha añadido Ardern.

Los investigadores descartan que sucedan más ataques y creen que el terrorista ha actuado solo.