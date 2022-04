Los efectos del último paquete de sanciones occidentales no se han hecho esperar. Según Konstantin Radinsky, presidente de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Petróleo y Gas (OGEMA), ha asegurado que la última prohibición de exportación de bienes tecnológicos a Rusia podría afectar seriamente a las operaciones de las refinerías rusas y a la producción en alta mar.

Cabe recordar que en la quinta tanda de sanciones impuestas por la Unión Europea en respuesta a los crímenes de Bucha, la Comisión no solo amplió la lista de personas sancionadas por los Veintisiete, sino que reforzó acciones existentes como los controles de exportación de bienes tecnológicos o sancionar totalmente a los bancos ya excluidos del sistema de pagos global SWIFT.

"Yo diría que las dos áreas más importantes de problemas en el complejo de los combustibles y la energía son, en primer lugar, el procesamiento, porque, de hecho, prácticamente no tenemos sustituciones de las importaciones”, ha señalado Radinsky en la última reunión del comité de energía de la Duma, según recoge la agencia ‘Interfax’. “Si van a ver cualquier refinería, entenderán lo que quiero decir, ya que cada válvula, cada bomba es prácticamente extranjera en un 90%. Sin embargo, el problema más importante es que está controlado por "cerebros" extranjeros, ya que hay tecnologías japonesas, alemanas y francesas", ha añadido.

Asimismo, el presidente de OGEMA ha apuntado que hay pozos “que funcionan actualmente” pero “cómo mantenerlos es una gran cuestión”, a la vez que ha indicado que “hay grandes riesgos medioambientales con los que tendremos que lidiar”. Además, ha asegurado que Rusia no tiene problemas para producir componentes para la industria petrolífera y gasística, pues las empresas rusas son capaces de asumir hasta el 80% de la producción del equipo necesario, pero también ha constatado que hay una escasez en el mercado nacional de tecnología.

"Hemos tenido y tendremos producción. No hay elementos críticos. Sin embargo, si varias refinerías fallan debido a que algún microchip, microelemento o tablero está fuera de servicio, o un especialista extranjero no prestó servicio a tiempo, entonces ya surgirá el problema de que no tendremos nada que vender, a pesar de que lo tenemos todo", dijo el experto.