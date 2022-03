La agencia de calificación Fitch Ratings ha calificado de "incumplimiento soberano" la intención de Rusia de pagar los cupones de eurobonos en moneda local, es decir, en rublos.

"El pago en moneda local de los cupones de eurobonos en dólares estadounidenses de Rusia con vencimiento el 16 de marzo, si ocurriera, constituiría un incumplimiento soberano, al vencimiento del Período de gracia de 30 días", afirman en su escrito este miércoles.

Este movimiento provocaría la "consistente rebaja" de la calificación de Fitch realizada el 8 de marzo sobre el Incumplimiento del Emisor en Moneda Extranjera a Largo Plazo (LT FC IDR), que se situaba en 'C', "lo que indica que ha comenzado un incumplimiento o un proceso similar al incumplimiento". De esta forma, se recortaría hasta 'D' y la IDR de LT FC se reduciría a 'incumplimiento restringido' si los pagos de cupón no se realizan en dólares estadounidenses.

De manera similar, la calificación en moneda local a largo plazo de Rusia de 'C' es consistente con la falta de crédito a los inversionistas no residentes con los cupones de las obligaciones de préstamos federales (OFZ, por sus siglas en inglés) en rublos que vencían el 2 de marzo, según el escrito. Desde la agencia entienden que el Ministerio de Finanzas ruso realizó estos pagos de los cupones de 2024 al Depósito Nacional de Pagos, pero no se completaron las transacciones a los inversores extranjeros debido a las restricciones del Banco Central de Rusia. "Esto constituirá un incumplimiento si no se subsana dentro de los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento de los pagos", explican.

Fitch dice estar aplicando este periodo de gracia de 30 días a pesar de la ausencia de documentación OFZ que confirme los detalles.

Rusia está al borde de un histórico impago de su deuda internacional. El Gobierno de Vladimir Putin, completamente asediado por las sanciones internacionales, fruto de la respuesta de Occidente de su invasión de Ucrania, debe afrontar un vencimiento de 117 millones de dólares (105 millones de euros) en intereses de dos bonos soberanos denominados en dólares que había vendido en 2013. Rusia solo se ha enfrentado a un 'default' de las mismas proporciones tras la revolución bolchevique.