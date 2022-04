El Kremlin ha asegurado que la dinámica de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto activo durante casi dos meses “deja mucho que desear”, pero ha revelado que la invasión “va de acuerdo con el plan” del presidente Vladimir Putin.

“La posición (de Ucrania) no demuestra una constancia especial, cambia a menudo y, por supuesto, la dinámica en el progreso de la negociación deja mucho que desear”, ha indicado este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa ‘Interfax’.

Por el momento, no hay planes para que ambas delegaciones retomen el diálogo en los próximos días. Asimismo, este lunes hemos conocido que no se abrirán nuevos corredores humanitarios en Ucrania durante esta jornada: "Desafortunadamente, hoy, 18 de abril, no habrá corredores humanitarios", ha indicado la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereschuk, en un mensaje en su cuenta oficial de Telegram tras las negociaciones con Rusia.

Desde Rusia, Vladimir Putin ha pedido inundar la economía rusa “con recursos financieros y liquidez”. "Es sumamente importante en este momento apoyar la demanda interna, para evitar una reducción excesiva de la misma. Debemos actuar tanto a través del sistema presupuestario como para garantizar una mayor disponibilidad de crédito para las empresas”, ha señalado el presidente ruso, quien ha subrayado que “en cuanto al presupuesto, conozco las discusiones que se dan entre el Banco Central y el Gobierno. “En condiciones de una restricción crediticia objetiva, por supuesto, el presupuesto debe respaldar activamente la economía, saturar la economía con recursos financieros, respaldar su liquidez", ha añadido.