Hui Ka Yan, el multimillonario presidente del grupo inmobiliario chino Evergrande que fue detenido a principios de este mes, ha sido puesto bajo control policial.

Según fuentes conocedoras del asunto citadas por 'Boomberg', el empresario se encuentra monitoreado en un lugar concreto, pero no está claro por qué Hui está bajo la llamada vigilancia residencial, que no llega a ser una detención o arresto formal y no significa que vaya a ser acusado de ningún delito.

Esta medida adoptada por la Policía china sí que significa que no puede abandonar el lugar, reunirse o comunicarse con otras personas sin aprobación. Además, los pasaportes y documentos de identidad deben entregarse a las autoridades, pero el proceso no debe exceder los seis meses, según contempla la Ley de Procedimiento Penal de China.

La noticia se conoce después de la detención de parte del personal de la unidad de gestión patrimonial. En el marco de esta operación, según recogen los informes, dos ex ejecutivos de la compañía también fueron arrestados.

Evergrande se encuentra en el ojo del huracán de una profunda crisis inmobiliaria que ha lastrado a la economía china. El pasado domingo, la compañía anunció que no podía emitir nueva deuda al estar bajo investigación Hengda Real Estate, su principal filial en el país. Poco después, Evergrande confirmó que Hengda no fue capaz de pagar el principal ni los intereses de un bono de 4.000 millones de yuanes (547 millones de dólares) que vencía el pasado lunes 25 de septiembre.

Las noticias provocaron un destacado desplome de las acciones del gigante inmobiliario chino en bolsa. Paralelamente, los datos de 'Bloomberg Intelligence' muestran que los valores inmobiliarios chinos han caído con fuerza en las últimas sesiones y se sitúan en su nivel más bajo desde 2011. La confianza de los compradores de viviendas sigue siendo frágil antes de un periodo clave de ventas navideñas que pondrá a prueba la eficacia de las medidas de estímulo puestas en marcha en las últimas semanas.

Asimismo, este lunes la agencia S&P Global Ratings redujo su pronóstico de crecimiento económico para China en 2023 hasta el 4,8% desde el 5,2%, debido a que la flexibilización fiscal y monetaria está siendo limitada.

Evergrande publicó el pasado julio las cuentas atrasadas de los ejercicios 2021 y 2022, las cuales reflejaron un agujero de 72.000 millones de euros en los libros de cuentas del gigante inmobiliario asiático. El pasado mes de marzo, el conglomerado chino anunció un plan para llevar a cabo la reestructuración de una parte de su deuda 'offshore', que asciende a 140.284 millones de yuanes (17.490 millones de euros). Cabe recordar que se ha declarado en quiebra en EEUU.

Cabe señalar que la compañía volvió a cotizar a finales de agosto tras 17 meses de suspensión. La empresa se hundió un 87% en su primer día de vuelta en el mercado y se mantiene en ese nivel tras perder en las últimas jornadas todo lo ganado en las anteriores semanas.