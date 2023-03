La Organización de Consumidores y Usuarios ha publicado una lista con siete consejos para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa sin sobresaltos, tanto económicos como sanitarios.

1- La Organización recomienda comprobar la existencia de los alquileres "demasiado buenos y baratos". Para esto, lo mejor es llamar para confirmar las condiciones. Además, conviene asegurarse de que la persona de contacto es realmente el propietario.

2- No conviene retrasar el momento de hacer la reserva si no se dispone de flexibilidad en fechas o destinos, ya que las mejores ofertas y descuentos se suelen encontrar al reservar con antelación. También se debe dar importancia a la cancelación de viaje, que te permitirá un reembolso completo si finalmente no puedes viajar.

3- En cuanto al alquiler de coches, la OCU recomienda revisarlo en el momento en el que le sea entregado. Además, es conveniente repasar el contrato para evitar cobros abusivos o falta de información básica en el mismo. Estos cobros abusivos por presuntas anomalías en el coche al entregarlo de vuelta son las denuncias más frecuentes.

4- Es recomendable comprobar el precio final de los vuelos siempre que se adquieran en compañía 'low cost', ya que son habituales los suplementos por la maleta de cabina o tener asientos contiguos. Compañías que siempre cobran estos suplementos si compras con la tarifa básica son Easyjet, Eurowings, Norwegian, Ryanair, Vueling y Wizz Air.

5- Los viajes combinados que unen al menos dos servicios, como pueden ser avión y hotel, suelen ser más seguros al compartir la responsabilidad legal la agencia y la compañía. Este tipo de viajes ofrecen una mayor protección legal al consumidor y tienen límites de penalización si el cliente anula el viaje.

6- Siempre que el viaje sea fuera de la Unión Europea, es conveniente contratar un seguro de viajes con la cobertura más alta posible. En el caso de viajar dentro de Europa, la Tarjeta Sanitaria Europea será más que suficiente para cubrir las necesidades del viajero.

7- Por último, la OCU recomienda al viajero mantener los documentos que acrediten la reserva y la contratación de los servicios para poder reclamar en caso de tener algún problema. Siempre que se considere víctima de una estafa, debe denunciarlo ante las fuerzas de seguridad.