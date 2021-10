Hipotecas verdes, préstamos verdes, productos de inversión verdes... La sostenibilidad ha calado en el mercado financiero, en el que cada vez abundan más este tipo de ofertas. No tanto entre los clientes, puesto que menos de un 13% estaría dispuesto a pagar más por un producto financiero sostenible. ¿Son realmente más caros o más baratos que los tradicionales?

A la hora de decantarse por contratar uno de ellos, son más importantes otros incentivos, como deducciones fiscales (46% de los encuestados) y menos impuestos en la compra (28,9%), en el caso de la vivienda sostenible, y las promociones y descuentos (34,4%), así como menos impuestos (28,2%), en el caso del vehículo ecológico, según un reciente estudio llevado a cabo por Asufin.

Como detalla, el 12,9% de los encuestados estaría dispuesto a asumir un precio superior a cambio de destinar su dinero a un producto o servicio financiero sostenible. Este porcentaje ha experimentado un ligero ascenso respecto a 2020 (11,3%), pero no resulta suficiente para contrarrestar que la mayoría, el 87,1%, no antepondría sostenibilidad a precio.

HIPOTECAS

En el caso de las hipotecas, una amplia mayoría admite que necesita de incentivos para la asumir una compra de una vivienda sostenible: el 46% declara que son determinantes las deducciones fiscales y el 28,9% vería con buenos ojos una menor carga impositiva en la compra. A esto se añade un 15,1% que valoraría obtener mejores condiciones en la hipoteca. Frente a ellos, un 10% dice no necesitar ningún argumento adicional para decantarse por una vivienda sostenible.

Como explican desde la asociación de consumidores, el mercado de hipotecas verdes ha sufrido este año modificaciones. El estudio del año pasado consignó la oferta de Triodos Bank, Bankia, Santander y Cajamar a las que se han sumado Liberbank, BBVA, Bankinter y Banco Sabadell. El producto de Cajamar ya no se encuentra este año y hay que tener en cuenta que una de las entidades con producto en cartera, Bankia, se ha fusionado con CaixaBank que, de momento, no lo comercializa. Además, no sólo ha aumentado el número de entidades oferentes, también se ha diversificado la oferta. Ya encontramos hipotecas tanto variables como fijas y, en muchos casos, también las hay bonificadas con relación a la contratación de otros productos.

Sin embargo, "la mejora de interés para este tipo de productos es muy reducida, existiendo en el mercado hipotecas más baratas que no requieren que la vivienda sea energéticamente eficiente", aseguran. La media en tipos de interés TAE de la hipoteca verde fija es del 2,72% mientras que la de la variable es del 2,54%. Si tomamos como referencia las medias del mercado convencional, las verdes son un 0,22% más caras (media del 2,5%) y las fijas, apenas un 0,08% más baratas (media del 2,62%). "Las reducciones tan bajas en el tipo de interés apenas suponen una ganancia importante para el consumidor", puntualizan.

PRÉSTAMOS

En cuanto a los préstamos, también un amplio porcentaje de consumidores necesita incentivos para la compra, por ejemplo, de un vehículo ecológico. Hasta un un 34,4% considera importantes las promociones o los descuentos, y de nuevo la fiscalidad está detrás del 28,2% de los casos, que valora la menor carga impositiva, y el 19% restante valora la obtención de mejores condiciones de financiación. Frente a ellos, el 18,4% que no necesitan de ningún incentivo.

Este mercado también crece: cinco entidades lo ofrecían en 2020 y ocho en 2021. Pero se sigue centrándose especialmente en la compra de vehículo ecológico. Del total de préstamos comercializados con fines sostenibles, Ibercaja y Santander ofrecen préstamos para reformas que mejoren la eficiencia en el hogar; Kutxabank comercializa un producto mixto, válido tanto para la reforma de la vivienda como para la compra de vehículo ecológico; mientras que Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell ofrecen préstamos específicos para vehículo ecológico.

El tipo medio, en el caso de préstamos para reforma, es del 6,65%. "Muy competitivo ya que es un 2,88% menos que la media de préstamos a largo plazo", señala Asufin. En el grupo de préstamos para vehículo ecológico, es del 7,3%, un 1,2% más económico que la media de financiación específica para vehículos.

INVERSIÓN

"Si en el caso de las hipotecas y préstamos verdes encontramos una resistencia por parte del consumidor, que admite necesitar incentivos vía fiscalidad o condiciones favorables de mercado, en el caso de la inversión sostenible encontramos una mayoría de consumidores, hasta el 77%, que se decantaría por esta opción", subraya la asociación.

Un 72,3% apuesta por estos productos porque cree que son rentables, mientras que el resto valora que exista un verdadero compromiso de mejora social.