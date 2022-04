Rusia no cortará las exportaciones de gas a Europa al menos hasta la segunda mitad de abril. Así lo ha confirmado este viernes Dimitry Peskov, portavoz presidencial del Kremlin, en declaraciones a la agencia rusa 'Tass'.

"Ciertamente, si surgen otras condiciones. En este caso, no hay nada de hormigón armado, pero en las condiciones actuales, los rublos son la opción más preferible y confiable para nosotros", ha respondido a los periodistas sobre si la decisión se pagar el gas en rublos se puede cancelar.

De hecho, ha advertido que Rusia ha enviado parte del gas de forma gratuita, porque los países de la UE pagaron en euros y justo después congelaron los fondos.

Es por ello que se han cambiado las condiciones en las exportaciones de gas. Eso sí, ha aclarado que "el pago de los actuales suministros no se hace hoy, sino en la segunda mitad del mes o incluso a principios de mayo", por lo que un posible corte de gas no se daría hasta esas fechas.

El decreto aprobado por el Kremlin no cambia las condiciones de forma retroactiva, por lo que no afectará a esos fondos que no han llegado a Rusia y que han sido congelados.

Moscú anunció este lunes que no suministrará gas a los países europeos que no hagan el pago en rublos. La pasada semana lo adelantaba el presidente Vladimir Putin al asegurar que se tomaría la medida de no aceptar el pago del gas en divisas como el dólar o el euro.

Putin afirmó que Occidente había declarado una guerra económica al congelar los activos rusos, por lo que su país ya no veía sentido a recibir dólares o euros por sus exportaciones.