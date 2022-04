El Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania ha designado a la Agencia Federal de Redes como fideicomisario del grupo Gazprom Germania, tomando así el control de la filial de Gazprom, tal y como han hecho público a través de un comunicado.

La orden se publicará este mismo lunes en el Diario Oficial de la Federación y se produce en respuesta a las "relaciones jurídicas poco claras" y "la violación de la obligación de informar en virtud de la Ordenanza de pagos y comercio exterior". Se refiere a los intentos de la matriz por vender la filial a otras sociedades con sede en San Petersburgo, con el objetivo de evitar la expropiación de Berlín.

"La disposición de la Administración del fideicomiso sirve para proteger la seguridad y el orden público y para mantener la seguridad del suministro. Este paso es obligatorio", ha declarado el ministro federal de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, a través de un escrito.

El objetivo final es garantizar el suministro de gas durante los próximos meses. Berlín se aprovecha del hecho de que Gazprom Germania opera una infraestructura crítica y, por tanto, cualquier adquisición por parte de un país no perteneciente a la UE debe ser aprobada por el Gobierno.

Aseguran que no está claro quién está financiera y legalmente detrás de JSC Palmary y Gazprom Export Business Services, las compañías que buscaban hacerse con la filial germana. "Además, el adquirente ordenó la liquidación de Gazprom Germania, lo que no es legal mientras no se apruebe la adquisición", añaden.

Desde el Ministerio insisten en que esa aprobación no se ha llevado a cabo, por lo que la adquisición está pendiente de nulidad.

En respuesta, Alemania ha llevado a cabo un proceso de revisión de inversiones y ha establecido a la Agencia Federal de Redes como fideicomisario durante un periodo transitorio. "Esto asegura que el derecho a la auditoría pueda ejercerse de manera efectiva y que no se creen hechos consumados, hechos ilegales", aseguran.

"El Gobierno federal está haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad del suministro en Alemania. Esto también significa que no sometemos las infraestructuras energéticas en Alemania a decisiones arbitrarias del Kremlin", ha insistido Habeck.