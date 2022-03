La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional mantiene el paro que comenzó hace ocho días y que está afectando a la cadena de suministro, pese a la rebaja en el precio del combustible prometida este lunes por el Gobierno.

“Mientras el ministerio de Transportes no se siente, no negocie, no acuerde y no firme con Plataforma, esto no va a cesar: lo ha te de tener por seguro”, ha declarado el presidente de la organización, Manuel Hernández, al término de la reunión entre el Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC).

Por su parte, el CNTC ha comunicado que se ha conseguido una ayuda al sector de 500 millones de euros para compensar el incremento del precio de los combustibles, así como “la devolución mensual del gasóleo profesional”, algo que, según la organización, “contribuirá a aliviar la tesorería de las empresas de transporte en estos momentos de dificultad”.

“Del mismo modo se ha conseguido la publicación semanal del Índice de Variación del Precio del Combustible lo que permitirá repercutir en las tarifas, de una manera ágil, los continuos incrementos del coste del combustible gracias a la aplicación de la cláusula de revisión obligatoria acordada en el Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo”, han añadido el Comité.