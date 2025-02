La paz en Ucrania parece más cerca después de que Kiev y Estados Unidos hayan llegado a un acuerdo para que ambos países exploten conjuntamente los minerales raros del país europeo tras varias semanas de tira y afloja entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucranio, Volodimir Zelenski.

Según explican fuentes ucranianas a medios como 'Financial Times' o 'CNN', el acuerdo llega después de que Washington renunciara a su controvertida exigencia de un reparto de ingresos de 500.000 millones de dólares.

"El acuerdo sobre los minerales es solo una parte del cuadro. La administración estadounidense nos ha dicho en múltiples ocasiones que forma parte de un panorama más amplio", declaró el martes a 'FT' Olha Stefanishyna, viceprimera ministra y ministra de Justicia de Ucrania, que ha dirigido las negociaciones. Según fuentes ucranianas, el acuerdo representa una forma de ampliar la relación con Estados Unidos para apuntalar las perspectivas de Ucrania después de tres años de guerra.

La versión final del acuerdo, fechada el 24 de febrero y vista por 'FT', establecería un fondo al que Ucrania aportaría el 50% de los ingresos de la "futura monetización" de los recursos minerales de propiedad estatal, incluidos el petróleo y el gas, y la logística asociada. El fondo invertiría en proyectos en Ucrania y afirma que Estados Unidos respaldará el desarrollo económico del país en el futuro.

Dicho acuerdo excluye los recursos minerales que ya contribuyen a las arcas ucranianas, lo que significa que no cubriría las actividades actuales de Naftogaz o Ukrnafta, los mayores productores de gas y petróleo de Ucrania.

No obstante, el pacto no incluye garantías explícitas de seguridad estadounidenses, una de las exigencias de Kiev para aceptar el acuerdo, aunque prácticamente asegura la participación de Estados Unidos en la estabilidad de Ucrania. También deja en el aire cuestiones cruciales, como el tamaño de la participación estadounidense en el fondo y los términos de los acuerdos de "propiedad conjunta", que deberán ser detallados en acuerdos posteriores.

Por su parte, Trump indicó este martes que espera la visita de Zelenski esta misma semana para rubricar el acuerdo. "He oído eso. He oído que viene el viernes. Por supuesto, para mí está bien si quiere venir, y quiere firmarlo junto conmigo", señaló en una comparecencia ante los medios de comunicación.

¿UN ACUERDO A MEDIDA DE MOSCÚ?

Preguntado por qué recibiría Ucrania en el acuerdo sobre minerales, Trump indicó que Kiev recibiría "350.000 millones de dólares y mucho equipamiento, equipamiento militar, y el derecho a seguir luchando". "Hemos negociado prácticamente nuestro acuerdo sobre tierras raras y varias otras cosas", dijo Trump a los periodistas, agregando la seguridad de Ucrania será un tema que se abordará "más adelante".

"No creo que vaya a ser un problema. Hablé con Rusia al respecto. No parecieron tener un problema con ello. Así que creo que entienden... una vez que hagamos esto, no volverán a entrar", añadió.

Cabe recordar que el acercamiento entre Moscú y Washington es una creciente fuente de preocupación para Kiev y para la Unión Europea, que se sienten excluidos de las negociaciones de paz.

La negativa de Zelenski a aceptar los términos iniciales del acuerdo provocó que Trump lo tachara de "dictador", a lo que el presidente ucraniano respondió que Trump estaba muy influenciado por la "desinformación rusa". "No puedo vender nuestro Estado", subrayó Zelenski.

El martes, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que estaba abierto a ofrecer a EEUU acceso a minerales raros, incluidos los de regiones de Ucrania ocupadas por Moscú, y afirmó que su país tenía "significativamente más recursos de este tipo que Ucrania". Según Yulia Svyrydenko, ministra de Economía de Ucrania, actualmente hay recursos por valor de 350.000 millones de dólares en territorios controlados por Rusia.

¿QUÉ OPINAN LOS EXPERTOS?

Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management, señala que el acuerdo "va más allá de la cooperación económica", ya que "vincula estratégicamente el futuro de Ucrania a los intereses de Washington". "Tras semanas de teatro político y posturas diplomáticas, y a pesar de la resistencia inicial y del rechazo de la opinión pública, Kiev ha acabado reconociendo la realidad: para garantizar el apoyo de Estados Unidos a largo plazo es necesario satisfacer sus demandas", subraya este experto.

Según Innes, si bien el acuerdo no incluye garantías explícitas de seguridad estadounidenses, con los intereses corporativos estadounidenses ahora "directamente integrados en el sector de los recursos de Ucrania", cualquier futura agresión rusa "corre el riesgo de desencadenar consecuencias económicas y geopolíticas mucho más amplias".

"El cambio en la política estadounidense es innegable, y Kiev está jugando un juego de altas apuestas para asegurarse seguir siendo indispensable para el cálculo estratégico a largo plazo de Washington. Al integrar los intereses financieros estadounidenses en el sector energético ucraniano, Kiev se está asegurando la participación de Estados Unidos, les guste o no a las futuras administraciones", agrega el socio gerente de SCI Asset Management.

"Queda por ver si se traduce en una seguridad duradera o en un mero amortiguador económico, pero una cosa está clara: Ucrania no está esperando para averiguarlo", sentencia Innes.

Sin embargo, no todo el mundo es tan optimista. Justin Logan, director de estudios de defensa y política exterior en el Instituto Cato, señala en 'Bloomberg' que el acuerdo "parece ser menor de lo que aparenta" en términos económicos, y opina que su peso es más "intensamente político". Según este estratega, los nuevos términos permiten a Trump "vender una victoria política" en casa, mientras que Zelenski puede aliviar las recientes tensiones con EEUU.

Según analistas de 'Bloomberg', Ucrania no cuenta con reservas de tierras raras reconocidas internacionalmente como económicamente viables, a pesar de los informes sobre depósitos minerales por valor de 10 billones de dólares. Esos yacimientos forman parte de un grupo de 17 elementos que se utilizan para fabricar armas, turbinas eólicas, productos electrónicos y otros productos.

Sin embargo, Ucrania sí posee algunas minas comerciales de minerales críticos como titanio y galio, que, aunque importantes, probablemente no valgan los 500.000 millones que Trump demandaba originalmente.

"Incluso si Ucrania tuviera depósitos económicamente viables, Occidente aún enfrentaría un desafío mayor. La mayoría de los países deben enviar los minerales raros que extraen a China para su refinamiento, ya que este país domina el procesamiento de estos materiales", agregan estos expertos.

Kiev calcula que cerca del 5% de las "materias primas críticas" del mundo se encuentran en Ucrania. Esto incluye unos 19 millones de toneladas de reservas probadas de grafito, lo que, según el Servicio Geológico de Ucrania, convierte a la nación en "uno de los cinco países líderes" en el suministro de este mineral. El grafito se utiliza para fabricar baterías para vehículos eléctricos.

Ucrania también posee un tercio de todos los yacimientos europeos de litio, el componente clave de las baterías actuales. Y antes de la invasión rusa, la cuota mundial de Ucrania en la producción de titanio, un mineral muy utilizado en la construcción de todo tipo de materiales, era del 7%.