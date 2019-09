Trump aprovecha la decisión del BCE para volver a atacar a la Fed

"El BCE, actuando rápidamente, reduce los tipos en 10 puntos básicos. Intentan, y tienen éxito, depreciar el euro frente al dólar muy fuerte, perjudicando las exportaciones estadounidenses... Y la Fed se sienta, y se sienta, y se sienta. ¡Les pagan por pedir dinero prestado, mientras nosotros pagamos intereses!".

Es lo que ha escrito Trump en la red social minutos después de que el organismo presidido por Mario Draghi anunciara que recortaba la facilidad de depósito hasta el -0,5% y que iba a realizar una QE de 20.000 millones de euros.

No es nuevo que el presidente estadounidense ataque a la Fed. De hecho, este mismo miércoles, insistió en que el banco central debería bajar los tipos de interés a cero o incluso situarlos en tasas negativas. Ya había hecho esta reivindicación en repetidas ocasiones, pero esta vez ha dado un paso más y ha optado por el insulto fácil para calificar de "imbéciles" a los funcionarios de la Fed.

