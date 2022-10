En el último año, el porcentaje de futuros compradores de vivienda se ha ido incrementando poco a poco. Si en 2021 era del 18%, ahora sube al 22% los que declaran que tienen intención de hacerlo en los próximos cinco años. El motivo por el cual no adquieren una casa ya es que no tienen suficiente dinero ahorrado o porque su situación económica o laboral no se lo permite.