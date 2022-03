El alto riesgo de impago tras el refuerzo de los controles de capital, que muestran una menor disposición al servicio de la deuda, impulsa esta nueva bajada de rating a Rusia, la tercera desde que comenzara la guerra. En concreto, Scope Ratings ha rebajado hoy de nuevo las calificaciones de emisor a largo plazo y de deuda senior no garantizada de Rusia a 'C' desde 'CCC', tanto en moneda extranjera como local, y las ha puesto en revisión ante posibles recortes adicionales.

Las calificaciones de emisor a corto plazo se han mantenido sin cambios en 'S-4', tanto en moneda extranjera como local, y bajo revisión para su rebaja.

La rebaja del rating soberano de Rusia refleja la opinión de Scope de que existe un alto riesgo de impago a corto plazo debido a la reevaluación por parte de Scope de la voluntad de Rusia de cumplir con sus obligaciones de deuda tras el endurecimiento de los controles de capital, incluso a través del Decreto Presidencial del 5 de marzo, que podría llevar a una redenominación de los pagos de los bonos soberanos denominados en moneda extranjera a rublos para los inversores de determinados países.

"Si observamos que una obligación de deuda se ha pagado en rublos en vez de en la moneda original y los contratos subyacentes no prevén tales conversiones de moneda, podemos considerar que el pago constituye un cambio de las condiciones contractuales, incluso debido a la posibilidad de pérdidas relacionadas con el tipo de cambio para los inversores y, en igualdad de condiciones, determinar el cambio como un impago selectivo según nuestros criterios, tras un análisis más profundo de las circunstancias que rodean el pago real", explican.

Además, "consideramos que desde la semana pasada la normativa impuesta por el Banco de Rusia ha restringido la transferencia de cupones del bono OFZ 2024 a los inversores no residentes. Si llegamos a la conclusión de que los inversores no residentes no pudieron acceder de facto a sus transferencias de cupones durante el periodo de gracia estipulado (que suele ser de 10 días laborables para los bonos OFZ), consideraríamos que se ha producido un impago selectivo según nuestros criterios".

La agencia cree que estas medidas políticas reflejan el grave impacto negativo de las sanciones internacionales sobre la economía rusa y plantean importantes dudas sobre la voluntad de Rusia de atender el servicio de su deuda con los residentes extranjeros, independientemente de la moneda de emisión.

"Las severas y endurecidas sanciones económicas y financieras por parte de EEUU, la UE, Reino Unido y otros socios internacionales en respuesta a la rápida y prolongada escalada de la intervención militar rusa en Ucrania, que está socavando aún más los fundamentales crediticios de Rusia y su capacidad para garantizar el servicio de la deuda a tiempo", afirman.

Las sanciones recientes incluyen la prohibición de Estados Unidos de importar petróleo, gas natural licuado y carbón rusos. "Las sanciones tienen más implicaciones negativas para la economía y la estabilidad financiera de Rusia, haciendo que el país sea más vulnerable a las crisis bancarias y de liquidez a corto plazo. La importante pérdida de confianza de los inversores, reflejada en la retirada de los valores rusos de los principales índices bursátiles, como MSCI Emerging Markets, FTSE Russell, S&P Dow Jones, así como de los índices de renta fija de JPMorgan, subraya nuestra valoración", añaden.

En su opinión, "las consecuencias económicas, financieras y políticas de la crisis actual socavarán aún más las perspectivas macroeconómicas a medio plazo, la estabilidad financiera, la credibilidad institucional y las ya débiles condiciones de inversión de Rusia, lo que conducirá a un acceso muy restringido a los mercados financieros y de capitales extranjeros, a un aumento de las salidas de capital, a un endurecimiento de las condiciones financieras y a un debilitamiento de las reservas financieras".

Scope explica también que la puesta en revisión del rating refleja la incertidumbre que rodea a la voluntad de Rusia de servir su deuda en su totalidad y a tiempo. La rebaja refleja los cambios en las evaluaciones de Scope en las categorías de "riesgo económico externo", "riesgo de estabilidad financiera" y "riesgo ESG" de su metodología soberana. Podríamos rebajar de nuevo las calificaciones si observamos que Rusia no cumple con sus obligaciones de deuda en su totalidad y a tiempo, incluso dentro de los períodos de gracia y los términos contractuales especificados.

Por el contrario, las calificaciones podrían confirmarse o mejorarse, y las perspectivas revisarse a estables, si observamos que Rusia vuelve a estar dispuesta a cumplir con el servicio de su deuda en su totalidad y a tiempo, junto con la capacidad continua de cumplir con el servicio de la deuda externa.