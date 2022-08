El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer en el Pleno del Senado para presentar el plan de ahorro energético que se debatió la pasada semana en el Congreso en la convalidación del decreto ley. Habrá, así, cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la crisis energética que ha provocado la invasión rusa de Ucrania.

Con esta comparecencia monográfica el Gobierno responde a la oferta del presidente del Partido Popular de debatir en el Senado sobre este y otros asuntos, ya que el político gallego no es diputado, sino senador. Hasta ahora, el PSOE remitía ese debate a las sesiones de control de la Cámara Alta.

Sin embargo, ahora ha decidido cambiar de opinión, y el Ejecutivo ha anunciado la comparecencia de Sánchez. La noticia la ha dado la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, al término del Consejo de Ministros, que ha explicado que Moncloa quiere que sea un debate en el que se confronten "ideas, proyectos y modelos ante un desafío como el que tenemos por delante en el ámbito energético".

"Queremos que sea un debate de ideas", ha remarcado Rodríguez, que ha aprovechado para reprochar al principal partido de la oposición que, hasta ahora, sus únicas recetas han sido infundir "pesimismo" e "intranquilidad" a los españoles y proponer más nucleares.

La noticia de la comparecencia del presidente no ha caído demasiado bien al PP. Fuentes del partido han explicado que es necesario debatir de más temas, y no solo de la crisis energética. Como han explicado desde Génova, Sánchez "está a tiempo de rectificar y comparecer para hablar de las incertidumbres económicas y sociales que afectan a este país, y no solo de energía".

"Que solo se atenga a explicar en el Senado un decreto ya convalidado en el Congreso evidencia su falta de interés en debatir con Alberto Núñez Feijóo de política general. Sánchez habla de lo que él quiere, no de lo que a la ciudadanía le preocupa", han criticado desde el PP. Es más, los 'populares' afean al Gobierno que el modelo que plantean es "un debate parcial, y en él dejan fuera problemas que atenazan el presente y futuro de los españoles".

Por tanto, el PP considera que esta comparecencia "no responde a la invitación a un debate sereno" que ha lanzado Feijóo.

En cualquier caso, la fecha del debate la decidirá la Cámara Alta, cuya Mesa y Junta de Portavoces se reúnen este miércoles. Aunque el presidente del Senado, el socialista Ander Gil, ya ha adelantado en la red social Twitter que se celebrará el próximo martes, 6 de septiembre.