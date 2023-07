Rusia ha comunicado este lunes la suspensión del acuerdo de exportación de grano ucraniano a través del mar Negro tras afirmar que no se han cumplido los compromisos con la parte rusa en el marco de la guerra de Ucrania. "El acuerdo del grano se suspende", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"En la práctica los acuerdos del mar Negro expiraban hoy. Lamentablemente, la parte del acuerdo del mar Negro que se refiere a Rusia no se ha cumplido. Por ello, (el acuerdo) pierde su vigor", ha añadido, al tiempo que ha insistido en "apenas se cumpla la parte rusa", Rusia "inmediatamente volverá a implementar este acuerdo".

Moscú también ha notificado oficialmente a Ankara, Kiev y la secretaría de la ONU su decisión. "Rusia comunicó oficialmente a las partes turca y ucraniana, así como al Secretariado de la ONU, de que se opone a la prolongación del acuerdo" del grano, ha indicado portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

Nada más conocerse la noticia, los precios del trigo han subido un 3,5%.

El acuerdo, firmado por primera vez en julio de 2022 entre Rusia y la ONU, con la intermediación de Turquía, se ha ido ampliando desde entonces por cortos periodos de tiempo. Sin embargo, el descontento ruso en relación con sus aspiraciones incluidas en este memorándum, han puesto fin a un pacto destinado a reducir la crisis alimentaria mundial desatada tras la guerra de Ucrania.

Los incumplimientos a los que hace referencia el portavoz del Kremlim están relacionados con la reconexión del banco agrícola ruso, Rosseljozbank, al SWIFT, el levantamiento de sanciones a repuestos para la maquinaria agrícola, el desbloqueo de la logística y seguros de transporte, el descongelamiento de activos y la reanudación de la tubería de amoníaco Togliatti-Odesa, que explotó el 5 de junio.

La negativa de Moscú a prolongar el acuerdo de exportación de grano ha coincidido con el ataque perpetrado por Ucrania contra el puente de Crimea, que une la península con Rusia, en lo que el país ha calificado de atentado terrorista.

No obstante, Peskov ha negado que la suspensión del memorándum tenga que ver con este incidente. "No, son acontecimientos que no están vinculados de ninguna manera", ha dicho.