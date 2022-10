Si bien la idea inicial era presentar esta hoja de ruta el próximo 23 de noviembre, la agitación de los mercados financieros en respuesta al ‘minipresupuesto’ británico dieron un vuelco a la situación hasta el punto de que Kwarteng tuvo que dar marcha atrás a su plan de más de 40.000 millones de libras en regalos fiscales para las rentas más altas del país.

El plan se publicará antes de la próxima decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, una exigencia del presidente conservador del Comité Selecto del Tesoro del Parlamento, Mel Stride, que había expresado su preocupación por la necesidad de que el Gobierno calmase a los mercados y redujera la presión al alza de los tipos de interés que afecta a las hipotecas de millones de propietarios.

"Después de haber presionado tanto sobre esto, acojo con gran satisfacción la decisión de Kwasi Kwarteng. Si esto se ajusta a los mercados, la reunión del Comité de Política Monetaria del 3 de noviembre puede dar lugar a una menor subida de los tipos de interés. Crítico para millones de titulares de hipotecas", ha apuntado Stride en un comunicado emitido este lunes.

BREAKING: Having pressed so hard on this I strongly welcome decision by @KwasiKwarteng to bring forward @OBR_UK forecast MTFP to 31st Oct. If this lands well with markets then MPC meeting on 3rd Nov may result in smaller rise in int rates. Critical to millions of mortgage holders pic.twitter.com/sgn7mB4ovf