Una vez que el Índice de Precios de Consumo (IPC) logró tocar techo en la zona euro hace unos meses, ahora la preocupación apunta hacia la inflación subyacente, que de momento no para de marcar máximos. A unos días para comprobar si conquista un nuevo récord o no, hay analistas que creen que "el pico está a punto de ocurrir". Pero el panorama no está exento de incertidumbre, lo que puede llevar los tipos de interés hasta el 4%.