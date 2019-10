La OMC respalda los aranceles de EEUU a Europa por 7.500 millones de dólares

Es la mayor represalia arancelaria autorizada por el organismo internacional

La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha dado vía libre a EEUU para imponer aranceles de 7.500 millones de dólares anuales a la Unión Europea (UE). El organismo internacional ha tomado esta decisión al considerar que las subvenciones que Airbus recibió por parte de los gobiernos de Alemania, Francia, España y Reino Unido eran ilegales y habían ocasionado un perjuicio a Boeing, su competidor estadounidense.

Este conflicto, que se inició en 2004 tras las quejas de EEUU, se ha zanjado con la mayor represalia arancelaria autorizada por la OMC en su historia. Ahora el temor está en que se desate una guerra comercial entre ambos territorios. Desde Bruselas han señalado que estas tasas serían "miopes y contraproductivas".

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, ha advertido en el comunicado que si finalmente se implantar esos impuestos, "estarán empujando a la UE a una situación en la que no tendremos otra opción que hacer lo mismo". Eso sí, desde Bruselas se intentan calmar los ánimos y ha apuntado que "la imposición mutua de contramedidas sólo infligiría daños a empresas y ciudadanos a ambos lados del Atlántico y dañaría el comercio mundial y la industria de la aviación en general en un momento delicado".

Malmström ha mostrado la disposición de la UE para alcanzar un acuerdo entre ambos territorios. "La Comisión Europea ha comunicado constantemente a los Estados Unidos que la Unión Europea está lista para trabajar con ellos en una solución justa y equilibrada para nuestras respectivas industrias aeronáuticas", apunta.

El representante de Comercio estadounidense tiene preparado desde abril una lista de productos europeos que podría gravar por un valor de hasta 25 millones de dólares. La decisión final aún no está tomada, pero el país norteamericano valora incluir esas tasas en aviones, pescado, vino, carteras de cuero y relojes; según apunta el diario The New York Times.