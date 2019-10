Moody's alerta de riesgos "terriblemente altos" de recesión el próximo año

Cree que es muy posible que afecte a la economía mundial en los próximos 12 a 18 meses

Existe una posibilidad "incómodamente alta" de que una recesión pueda afectar a la economía mundial en los próximos 12 a 18 meses. Es lo que alertan los economistas de Moody’s, que consideran además que las medidas políticas no podrán revertir ese rumbo.

"Los riesgos son terriblemente altos de que si algo no se adhiere al guión, entonces tenemos una recesión" y "diré esto también: incluso si no tenemos una recesión en los próximos 12-18 meses, creo que está bastante claro que vamos a tener una economía mucho más débil", asegura el economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi, según recoge CNBC.

Con el guión se refiere a varios factores para evitar una desaceleración en la actividad económica, entre los que se encuentra que el presidente de EEUU, Donald Trump, no intensifique la guerra arancelaria con China, que Reino Unido encuentre una solución al Brexit y que los bancos centrales continúen su estímulo monetario, explica Zandi.

Añade que los gobiernos deberían aumentar el gasto para apoyar la economía, pero cree que muchas economías importantes no seguirían ese camino. "Los bancos centrales se están quedando sin espacio, necesitamos que los responsables de las políticas fiscales den un paso adelante, pero no creo que, en este punto, esté claro de dónde vendrá la voluntad política para hacerlo".

Y no es el único que vaticina esta recesión económica mundial. El profesor de universidad Eswar Prasad afirma que el gasto de los consumidores ha ayudado a respaldar el crecimiento en varias economías, incluso cuando el impulso vacila en otros sectores, pero eso no es sostenible. "No se puede contar con los consumidores y los hogares para mantener el crecimiento. La clave es crear un conjunto de políticas que estimulen un resurgimiento de la confianza de las empresas y los consumidores y terminen impulsando las inversiones" ha dicho.

Además, este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja su previsión de crecimiento global. Ahora pronostica que la economía mundial crecerá un 3% este año y un 3,4% en 2020, por debajo del crecimiento del 3,2% y del 3,5%, para 2019 y 2020, respectivamente, que el organismo proyectó en julio. Atribuyó el "crecimiento moderado", en parte, al aumento de las barreras comerciales y al aumento de las tensiones geopolíticas. "La política monetaria no puede ser el único juego y debe combinarse con el apoyo fiscal donde haya espacio fiscal disponible y donde la política no sea ya demasiado expansiva", dijo el FMI.