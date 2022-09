La rueda de prensa de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que ha seguido a la mayor subida de tipos del banco central de su historia, ha arrojado poca luz sobre el tamaño de los próximos incrementos de tasas de la entidad. Sí ha subrayado Lagarde que el banco central seguirá encareciendo el precio del dinero, en una senda de normalización que empezó en diciembre y lo hará hasta que la entidad alcance su objetivo de inflación en el 2%.

Lo único que ha dejado entrever la banquera central es que "las subidas de 75 puntos básicos no serán la norma", pero sí ha garantizado incrementos futuros "dependiendo de los datos". "No puedo adelantar el tamaño de próximas subidas", ha expresado, poco después, aunque sí ha hecho hincapié en que cuanto más lejos estemos de nuestro objetivo del 2% en la inflación, mayores serán".

A partir del 14 de septiembre, el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito aumentarán hasta el 1,25%, 1,50% y 0,75%, respectivamente.

"Sabemos que cero no es el tipo neutral, y donde estamos no es el tipo neutral y sabemos que acometeremos más subidas para llegar a este tipo neutral ya que es el camino hacia el que vamos para alcanzar el 2% de inflación, que es nuestro objetivo", ha proseguido la francesa. Preguntada por el destino de los tipos, ha reconocido que el organismo no sabe cual es, pero sí cree que "el BCE volverá a su objetivo en más de dos pero menos de cinco reuniones contando con esta".

Otras declaraciones de Lagarde:

“Hemos cometido errores en nuestras previsiones, como todo el mundo, asumo la culpa”.

“Era imposible anticipar el Covid, la guerra en Ucrania o el chantaje de la energía”.

"La inflación en EEUU se debe a la demanda, en la eurozona se debe a los suministros".

"Estamos en un momento en que la elevada inflación no garantiza que una política económica acomodaticia estimule la economía".

"No tenemos objetivos de tipo de cambio para el euro, pero monitorízanos su caída y sabemos que tiene un impacto sobre la inflación".

"El futuro dirá si somos capaces de rebajar la inflación al 2%, pero haremos nuestro trabajo".

"La política monetaria no contribuirá a reducir los precios de la energía, eso es trabajo de otros".