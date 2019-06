Italia desgrana el IRPF único: será para rentas de entre 60.000 y 70.000 euros

"Nuestro objetivo es respetar el compromiso de reducir los impuestos"

El Gobierno italiano no va a renunciar a establecer un IRPF único. La medida, adelantada por el viceprimer ministro y líder de la Liga Norte Matteo Salvini antes de las elecciones europeas, ha sido ahora desgranada por el otro viceprimer ministro, Luigi Di Maio. Según ha explicado el también 'jefe' del Movimiento 5 Estrellas (M5S), este impuesto se aplicará a rentas de entre 60.000 y 70.000 euros.

En una entrevista en la emisora italiana Radio Anch'io, de la que se hace eco Reuters, Di Maio ha explicado que Roma seguirá adelante con los ambiciosos recortes fiscales propuestos y que debatirá antes de que acaba el año cómo financiar esas medidas en los presupuestos de 2020. "Nuestro objetivo es respetar el compromiso de reducir los impuestos", ha remarcado el viceprimer ministro, que no ha cerrado la puerta a un aumento del déficit para conseguirlo.

El Gobierno "hará lo que los italianos necesitan", ha dicho en otra entrevista, en este caso al diario Corriere della Sera. Una decisión que puede traer nuevos problemas a Italia, habida cuenta del enfrentamiento que el país mantiene con Bruselas por su mala situación económica, especialmente por su alto déficit y su elevada deuda.

Hay que recordar que la Comisión Europea ha iniciado el procedimiento para sancionar a Italia por su elevada deuda, aunque el Ejecutivo de coalición formado por el M5S y la Liga Norte mantiene que recortará impuestos y aumentará el gasto social pase lo que pase, y aunque eso suponga acometer una profunda reforma fiscal. Precisamente eso es lo que se requerirá para implantar el IRPF único, medida que puede poner patas arriba la elaboración del Presupuesto para 2020, tras los problemas con las cuentas de este año.

Y es que no hay que olvidar que Roma y Bruselas mantienen una acalorada disputa sobre las medidas que se deben tomar para reconducir la economía. El Gobierno italiano, según Reuters, pretende convencer a la UE de que retrase hasta el otoño la decisión sobre la apertura de un procedimiento disciplinario sobre sus finanzas, ya que espera que mejoren después de los datos de los ingresos fiscales en julio. Aunque desde la Comisión Europea insisten en que el país debe cumplir con las reglas comunitarias.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS IMPUESTOS?

Di Maio ha insistido en que se bajarán los impuestos, aunque las informaciones conocidas este miércoles apuntaban en dirección contraria. Varios medios italianos se hicieron eco de unas declaraciones de Salvini en las que proponía la creación de un impuesto a los ahorros y bienes guardados en cajas de seguridad, porque se usan para ocultar ingresos y activos a las autoridades fiscales. Su idea era poner una tasa baja, de un 15%, siempre que se declare voluntariamente lo guardado en el banco.

El revuelo que se formó fue muy grande, tanto que el líder de la Liga Norte tuvo que salir al paso, asegurando que el objetivo del Gobierno es recortar los impuestos, y no aumentarlos. "No estamos pidiendo dinero a Europa... lo que pedimos es poder recortar impuestos a los italianos", dijo en un vídeo publicado en Facebook. "Definitivamente no vamos a introducir nuevos impuestos, no vamos a aumentar el impuesto sobre el valor añadido (IVA), no vamos a introducir un impuesto sobre el patrimonio, y no vamos a tocar los ahorros bancarios de los italianos", dijo Salvini.